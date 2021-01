Raketa spoločnosti Virgin Orbit sa prvýkrát dostala do vesmíru

Washington 18. januára (TASR) - Spoločnosti Virgin Orbit miliardára Richarda Bransona sa v nedeľu podarilo na druhý pokus úspešne vypustiť na obežnú dráhu okolo Zeme svoju mal raketu LauncherOne. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na oznámenie spoločnosti zverejnené na jej účte na Twitteri.



Raketa bola vypustená nad Tichým oceánom z krídla upraveného Boeingu 747-400 s názvom Cosmic Girl, ktorý vzlietol z letiska Mojave Air and Space Port ležiaceho severne od Los Angeles.



Týmto testom môže spoločnosť Virgin Orbit vstúpiť do segmentu komerčných letov do vesmíru a ušetriť značné náklady. Pri uvedenom spôsobe štartu totiž raketa na únik z gravitácie spotrebuje menej paliva.



Raketa Launcher One s dĺžkou 21 metrov je navrhnutá tak, aby mohla na obežnú dráhu vynášať mini satelity, tzv. cubes, s hmotnosťou 300 - 500 kilogramov. V nedeľu pri svojej premiére vyniesla na objednávku NASA na orbitu deväť takýchto družíc.



Prvý pokus o využitie tejto technológie na vypúšťanie satelitov do vesmíru sa uskutočnil v máji 2020, musel však byť prerušený pre technické problémy.