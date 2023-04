Raketa Starship niekoľko minút po štarte vybuchla

Washington 20. apríla (TASR) - Vesmírna raketa Starship spoločnosti SpaceX, ktorá vo štvrtok odštartovala na svoj prvý skúšobný let z kozmodrómu v Boca Chica v americkom Texase, po niekoľkých minútach vybuchla. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



Starship – najsilnejšia raketa v histórii – má v budúcnosti dopraviť astronautov na Mesiac, Mars a ďalej do vesmíru.



Samotná kozmická loď Starship sa mala odpojiť od prvostupňovej rakety Super Heavy po troch minútach od štartu. Tento manéver však zlyhal a celá súprava vybuchla.



"Keďže skúšobný let nebol príliš vzrušujúci, prebehla rýchla neplánovaná demontáž Starshipu pred jeho plánovaným odpojením (od prvostupňovej rakety)," napísala na Twitteri spoločnosť SpaceX.



Pôvodne plánovaný pondelkový štart Starshipu zrušili pre problémy s tlakom na prvom stupni nosnej rakety.



Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) si loď Starship vybral na pristátie svojich astronautov na povrchu Mesiaca počas misie Artemis 3, ktorá je oficiálne naplánovaná na rok 2025. Astronauti sa na Mesiac vydajú v kapsule Orion, ktorá sa následne spojí s novou verziou lode Starship, predtým umiestnenou na obežnej dráhe Mesiaca. Tá potom bude slúžiť ako lunárny pristávací modul.