FOTO: Raketa Starship dosiahla výšku 12,5 km, pri pristátí vybuchla

Raketa Starship Foto: TASR/AP

Raketa po približne 6,5-minútovom lete zmenila smer a začala klesať. Po tvrdom dosadnutí na zemský povrch však explodovala. Foto: TASR/AP

Mys Canaveral 10. decembra (TASR) - Spoločnosť SpaceX v stredu v americkom štáte Texas uskutočnila skúšobný let rakety Starship, ktorá dosiahla výšku 12,5 kilometra, čo je takmer 100-krát viac ako počas predchádzajúceho testu, no pri pristátí explodovala. Informovala o tom agentúra AP.Raketa Starship by pritom podľa zakladateľa spoločnosti SpaceX Elona Muska mala do šiestich rokov dopraviť ľudí na Mars. Musk aj napriek neúspešnému ukončeniu stredajšieho testu s ním vyjadril spokojnosť. "napísal na Twitteri.Raketa po približne 6,5-minútovom lete zmenila smer a začala klesať. Po tvrdom dosadnutí na zemský povrch však explodovala. Príčinou tvrdého pristátia bol podľa Muska nízky tlak v palivovej nádrži.Pri dvoch predchádzajúcich tohtoročných skúšobných letoch sa použili iné prototypy rakety Starship, ktoré dosiahli výšku 150 metrov.V roku 2019 predošlý prototyp menších rozmerov s názvom Starhopper dosiahol takisto výšku 150 metrov a následne pristál. Niekoľko predošlých prototypov explodovalo počas statických testov na zemi.Starship je vrchný stupeň kozmickej lode, ktorá má absolvovať lety na Mesiac a Mars. Bude umiestnená na nosnej rakete Super Heavy, ktorá je vo vývoji. Výška celej rakety bude 120 metrov.