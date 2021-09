Raketa spoločnosti Firefly Aerospace vybuchla krátko po štarte

Austin 3. septembra (TASR) - Raketa Alpha súkromnej americkej leteckej spoločnosti Firefly Aerospace v piatok vybuchla krátko po svojom prvom štarte štarte.



Firefly Aerospace na Twitteri napísala, že na rakete Alpha nastala počas prvej fázy stúpania odchýlka, čo spôsobilo stratu stroja.



Spoločnosť zhromažďuje ďalšie informácie a podrobnosti podľa svojich vyjadrení poskytne neskôr.



Raketa explodovala dve a pol minúty po štarte z amerického štátu Kalifornia, píše stanica Sky News.



Táto 29 metrov dlhá raketa dokáže odniesť náklad s hmotnosťou 1000 kilogramov. Išlo o skúšobný let rakety, ktorá má byť využívaná pre potreby trhu s malými družicami.



Spoločnosť Firefly Aerospace so sídlom v americkom štáte Texas sa usiluje ponúknuť ekonomicky východný a pohodlný prístup do vesmíru s nízkymi nákladmi, píše spoločnosť na svojej oficiálnej webovej stránke.