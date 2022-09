Rakete New Shephard krátko po štarte zlyhal motor

Houston 12. septembra (TASR) - Rakete bez ľudskej posádky New Shepard spoločnosti Blue Origin v pondelok zlyhal motor. Na palube mala len experimentálny materiál. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Raketa zmenila smer letu približne minútu po štarte z kozmodrómu v západne časti amerického štátu Texas. Do činnosti sa uviedol únikový systém LES, ktorý má v prípade nehody zachrániť modul s posádkou. Modul bez ľudskej posádky o niekoľko minút pomocou padákov pristál v púšti.



Spoločnosť Blue Origin na Twitteri uviedla, že rakete zlyhal pomocný motor a únikový systém fungoval podľa plánu. Ďalšie podrobnosti neposkytla.



Išlo o 23. let programu rakiet New Shepard. Sú pomenované podľa prvého Američana vo vesmíre, Alana Sheparda, píše AP. Spoločnosť Blue Origin, patrí zakladateľovi firmy Amazon Jeffovi Bezosovi. Rovnaký typ rakety používa aj na dopravenie pasažierov na okraj pozemskej atmosféry, pripomína AP. Na hranicu vesmíru sa takto dostalo už 31 ľudí vrátane podnikateľa Bezosa, ktorý let raketou absolvoval vlani v júli.