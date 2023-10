Raketové útoky na Jeruzalem a Tel Aviv prerušili rokovanie Knesetu

Jeruzalem/Tel Aviv 16. októbra (TASR) - Sirény varujúce pred vzdušným útokom sa v pondelok popoludní rozozvučali v izraelskom Jeruzaleme. V meste bolo počuť niekoľko výbuchov, uviedla agentúra AFP s odvolaním sa na svojich spravodajcov.



Aktiváciu poplašných sirén, pričom nielen v Jeruzaleme, ale aj v Tel Avive, potvrdila i izraelská armáda. Bezprostredné správy o zraneniach alebo škodách nateraz nie sú k dispozícii, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI).



TOI dodal, že z palestínskeho pásma Gazy boli smerom na dve najväčšie izraelské mestá vypálené rakety dlhého doletu. Podľa TOI ide možno o najintenzívnejšie ostreľovanie od 7. októbra.



Poplach prerušil zasadnutie izraelského parlamentu - Knesetu -, ktorý sa zišiel na úvodnej schôdzi zimného zasadnutia. Zákonodarcovia i ďalšie osoby sa museli zo zasadacej sály presunúť do bombového krytu. Schôdza parlamentu bola prerušená.



Podľa TOI sa poslancom predtým prihovoril izraelský premiér Benjamin Netanjahu, podľa ktorého si Izrael začal brať ponaučenie zo zlyhaní, ktoré 7. októbra viedli k infiltrácii kománd palestínskeho hnutia Hamas na územie Izraela.



"Príčiny katastrofy, ku ktorej došlo, budú vyšetrené... a začali sme vyvodzovať závery," vyhlásil Netanjahu.



Súčasne vyzval svetové spoločenstvo, aby sa zomklo a porazilo Hamas spoločnými silami. Netanjahu vo svojom príhovore opäť dôrazne varoval libanonskú šiitskú militantnú skupinu Hizballáh a jej podporovateľa Irán, aby Izrael neprovokovali, inak utrpia ujmu.