Raketový útok na oblasť Damasku si vyžiadal tri obete

Damask 27. apríla (TASR) - Raketový útok na sýrske hlavné mesto Damask si vyžiadal životy troch civilistov, informovali sýrske médiá. Útok sa odohral v pondelok pred úsvitom a Sýria ho pripisuje Izraelu, informovala agentúra AFP.



Sýrske médiá dodali, že úlomkami boli zranené štyri osoby vrátane jedného dieťaťa.



Agentúra SANA pritom nešpecifikovala, že šrapnely, ktoré spôsobili úmrtia zranenia, pochádzali z rakiet útočiacej strany alebo zo vzdušnej obrany sýrskej armády.



Sýrska štátna agentúra SANA v pondelok informovala, že sýrska protivzdušná obrana v pondelok nadránom zlikvidovala väčšinu rakiet vypálených údajne zo vzdušného priestoru Libanonu.



SANA najprv neuviedla podrobnosti o cieľových objektoch útoku, neskôr sýrske médiá informovali, že letecké útoky pripisované Izraelu sa zamerali na vojenské letisko Mazza neďaleko Damasku, informoval spravodajský portál The Times of Israel.



Od roku 2011, keď vypukla vojna v Sýrii, Izrael na jej území uskutočnil stovky náletov, pričom sa zameriaval na vládne jednotky, ako aj na ich spojencov z iránskej armády a libanonskej militantnej skupiny Hizballáh, konštatovala agentúra AFP.



Izrael potvrdzuje svoje vojenské aktivity v Sýrii len v ojedinelých prípadoch; tvrdí však, že prítomnosť posíl sýrskej armády z Iránu v Sýrii je preň hrozbou a preto bude pokračovať v náletoch.



Izraelské vedenie nereagovalo na obvinenie, že aj raketový útok z pondelka rána, bol izraelský, napísal denník The Times of Israel.