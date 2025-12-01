< sekcia Zahraničie
Raketový útok na ukrajinské mesto Dnipro si vyžiadal tri obete
Britská televízia Sky News na svojom webe doplnila, že varovanie pred prichádzajúcou raketou bolo vydané o 08.30 h miestneho času.
Autor TASR
Kyjev 1. decembra (TASR) - Ruský útok balistickou raketou na mesto Dnipro, ležiace v stredovýchodnej časti Ukrajiny, si v pondelok vyžiadal životy troch ľudí a najmenej 15 zranených. S odvolaním sa na úrady mesta o tom informovala agentúra AFP. Ruská strana sa k útoku zatiaľ nevyjadrila.
Britská televízia Sky News na svojom webe doplnila, že varovanie pred prichádzajúcou raketou bolo vydané o 08.30 h miestneho času. Úrady v takýchto prípadoch ľudí vyzývajú, aby sa ukryli v krytoch civilnej obrany.
Gubenátor Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Hajvanenko vo svojom príspevku na sieti Telegram informoval o prebiehajúcej záchrannej operácii s tým, že materiálne škody vznikli na čerpacej stanici a na objekte nešpecifikovanej firmy. Doplnil, že troch z 15 zranených ošetrili ambulantne, ostatní sú hospitalizovaní. Šesť zranených je vo vážnom stave.
Britská televízia Sky News na svojom webe doplnila, že varovanie pred prichádzajúcou raketou bolo vydané o 08.30 h miestneho času. Úrady v takýchto prípadoch ľudí vyzývajú, aby sa ukryli v krytoch civilnej obrany.
Gubenátor Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Hajvanenko vo svojom príspevku na sieti Telegram informoval o prebiehajúcej záchrannej operácii s tým, že materiálne škody vznikli na čerpacej stanici a na objekte nešpecifikovanej firmy. Doplnil, že troch z 15 zranených ošetrili ambulantne, ostatní sú hospitalizovaní. Šesť zranených je vo vážnom stave.