Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. december 2025Meniny má Edmund
< sekcia Zahraničie

Raketový útok na ukrajinské mesto Dnipro si vyžiadal tri obete

.
Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Britská televízia Sky News na svojom webe doplnila, že varovanie pred prichádzajúcou raketou bolo vydané o 08.30 h miestneho času.

Autor TASR
Kyjev 1. decembra (TASR) - Ruský útok balistickou raketou na mesto Dnipro, ležiace v stredovýchodnej časti Ukrajiny, si v pondelok vyžiadal životy troch ľudí a najmenej 15 zranených. S odvolaním sa na úrady mesta o tom informovala agentúra AFP. Ruská strana sa k útoku zatiaľ nevyjadrila.

Britská televízia Sky News na svojom webe doplnila, že varovanie pred prichádzajúcou raketou bolo vydané o 08.30 h miestneho času. Úrady v takýchto prípadoch ľudí vyzývajú, aby sa ukryli v krytoch civilnej obrany.

Gubenátor Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Hajvanenko vo svojom príspevku na sieti Telegram informoval o prebiehajúcej záchrannej operácii s tým, že materiálne škody vznikli na čerpacej stanici a na objekte nešpecifikovanej firmy. Doplnil, že troch z 15 zranených ošetrili ambulantne, ostatní sú hospitalizovaní. Šesť zranených je vo vážnom stave.
.

Neprehliadnite

Rokovania USA a Ukrajiny sa skončili, Rubio ich označil za produktívne

KOVAĽOVÁ: Jedným odberom krvi sa dajú zachrániť až tri životy

OTESTUJTE SA: Poznáte svetové mestá podľa ich kuriozít?

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí