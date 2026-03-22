Raketový útok z Libanonu si vyžiadal jednu obeť na severe Izraela
Autor TASR
Jeruzalem 22. marca (TASR) - Pri severnej hranici Izraela zahynula v nedeľu jedna osoba v dôsledku raketového útoku z Libanonu, uviedli miestne záchranné zložky. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Ide o prvú obeť na izraelskej strane zapríčinenú paľbou z Libanonu od začiatku bojov s libanonským militantným hnutím Hizballáh.
Izraelská záchranná dobrovoľnícka jednotka ZAKA 360 uviedla, že osoba bola vyhlásená za mŕtvu po tom, čo jej vozidlo zasiahla raketa vypálená z Libanonu.
Miestni hasiči uviedli, že po „priamom zásahu“ zachvátili plamene dve vozidlá. „Prišli sme na miesto a videli sme dve horiace vozidlá. Počas hasičských zásahov sme identifikovali muža na sedadle vodiča,“ uviedli zdravotníci z izraelskej záchrannej služby Červený Dávidov štít (Magen David Adom).
Izraelská armáda predtým oznámila, že zaznamenala „odpálenie rakety z Libanonu smerom na obec pozdĺž severnej hranice“.
Libanon bol vtiahnutý do vojny na Blízkom východe 2. marca, keď členovia Hizballáhu podporovaného Teheránom vystrelili na Izrael svoje rakety. Útokmi na Izrael sa tak hnutie pridalo na stranu Iránu, ktorý sa 28. februára stal terčom bojových operácií izraelskej a americkej armády.
