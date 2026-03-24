< sekcia Zahraničie
Raketový útok z Libanonu zabil na severe Izraela jednu ženu
Autor TASR
Tel Aviv 24. marca (TASR) - Izraelské záchranné služby oznámili, že na severe krajiny zahynula jedna žena pri raketovom útoku z Libanonu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Po odpálení rakety (z Libanonu) na severný Izrael... tímy na mieste vyhlásili za mŕtvu ženu vo veku okolo 30 rokov bez známok života a s ťažkým zraneniami,“ uviedla vo vyhlásení izraelská organizácia Červený Dávidov štít (Magen David Adom – MDA). Záchranári ošetrujú ďalšie dve osoby s ľahšími zraneniami, dodala
Izraelská armáda informovala agentúru AFP, že v čase incidentu leteli do tejto oblasti desiatky ďalších rakiet z Libanonu.
Iránom podporovaný Hizballáh vtiahol Libanon do súčasnej vojny na Blízkom východe 2. marca, keď zaútočil na Izrael v reakcii na zabitie iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího pri americko-izraelských útokoch. Izrael následne začal podnikať údery na Libanon. Bejrút obvinil iránske Revolučné gardy, že riadia operácie Hizballáhu vo vojne proti Izraelu.
