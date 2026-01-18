Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Raketu, ktorá poletí k Mesiacu, previezli na štartovaciu rampu

Nová mesačná raketa NASA, Artemis II, sa presúva z montážnej haly vozidiel na štartovaciu rampu 39B v Kennedyho vesmírnom stredisku v sobotu 17. januára 2026 v Cape Canaveral na Floride. Foto: TASR/AP

Najbližším termínom štartu Artemis 2 je začiatok februára, presný dátum však potvrdia až po palivových testoch koncom januára.

Mys Canaveral 18. januára (TASR) - Pred začiatkom prvého letu k Mesiacu s posádkou za viac ako polstoročie prepravila americká vesmírna agentúra NASA obrovský raketový systém misie Artemis 2 na štartovaciu rampu. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a DPA.

Systém vysoký takmer 100 metrov, pozostávajúci z rakety Space Launch System (SLS) a kapsuly Orion, vyviezli z montážnej haly Kennedyho vesmírneho strediska na Myse Canaveral a v priebehu asi 12 hodín prepravili k šesť kilometrov vzdialenej rampe.

Je to začiatok veľmi dlhej cesty,“ povedal riaditeľ NASA Jared Isaacman na tlačovej konferencii. Udalosť po rokoch odkladov si prišli pozrieť tisíce pracovníkov vesmírneho centra a členov ich rodín.

Počas misie Artemis 2 by mali ešte v tomto roku ľudia letieť k Mesiacu, na ktorom boli americkí astronauti naposledy v roku 1972. Američania Christina Kochová, Victor Glover a Reid Wiseman a ich kanadský kolega Jeremy Hansen by mali Mesiac v priebehu desaťdňovej misie zatiaľ len obletieť.

Najbližším termínom štartu Artemis 2 je začiatok februára, presný dátum však potvrdia až po palivových testoch koncom januára.
