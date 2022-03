Rakety na základňu Javoriv boli odpálené z ruského vzdušného priestoru

Washington 14. marca (TASR) - Rakety s plochou dráhou letu, ktoré v nedeľu zasiahli západoukrajinskú výcvikovú základňu pri meste Javoriv, boli odpálené z lietadiel letiacich v ruskom vzdušnom priestore. Uviedol to v pondelok nemenovaný predstaviteľ amerického ministerstva obrany s tým, že prípadné vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou by útoku nezabránilo. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Zástupca Pentagónu pod podmienkou zachovania anonymity povedal, že z ruských bombardérov letiacich nad Ruskom bolo v noci na nedeľu odpálených "pár tuctov" riadených striel. Tieto rakety následne zasiahli vojenský komplex neďaleko Ľvova, pričom zabili 35 ľudí a 134 zranili.



Podľa nemenovaného predstaviteľa amerického rezortu obrany bol tento útok príkladom toho, že vyhlásenie bezletovej zóny nad Ukrajinou by "nemalo žiadny účinok".



Kyjev a niektorí západní predstavitelia v uplynulých dňoch opakovane vyzvali na vytvorenie bezletovej zóny nad krajinou, aby sa zabránilo útokom zo vzduchu, pripomenula AFP. Spojené štáty a ďalší spojenci v rámci Severoatlantickej aliancie (NATO) však tvrdia, že vytvorenie bezletovej zóny by si vyžadovalo, aby USA alebo NATO zostrelili akékoľvek ruské lietadlo, ktoré by túto zónu narušilo. Tím by sa vojna mohla rozšíriť z Ukrajiny ďalej do Európy.