Rakety odpálené z Iránu dopadli neďaleko amerického konzulátu v Arbíle

Arbíl 13. marca (TASR) – Najmenej 12 rakiet bolo v noci na nedeľu z územia susedného Iránu odpálených smerom na Irak, kde dopadli do okolia amerického konzulátu v Arbíle, hlavnom meste autonómneho Kurdistanu. Informuje o tom izraelský denník Jerusalem Post s odvolaním sa na irackú agentúru INA.



Kurdská protiteroristická jednotka podľa INA oznámila, že rakety boli odpálené "spoza hraníc Iraku a regiónu Kurdistan, presnejšie z východu".



Na internete bolo zdieľaných niekoľko videí, ktoré majú byť nakrútené civilistami na území Iránu a zachytávať odpálené rakety. Najmenej jedno sa podarilo lokalizovať do iránskej provincie Východný Azerbajdžan.



Guvernér Arbílu uviedol, že do oblasti dopadlo niekoľko rakiet, no nie je jasné, či ich cieľom bol americký konzulát alebo mestské letisko, ktorého časť letiska využíva aj americká armáda.



Objavili sa špekulácie, že terčom útoku mohli byť aj dve výcvikové strediská izraelskej tajnej služby Mosad.



Podľa ministerstva zdravotníctva Kurdistanu neboli po raketových útokoch hlásené žiadne zranenia ani úmrtia.



Zranenia Američanov ani poškodenie objektov využívaných americkou vládou v Arbíle nehlásilo podľa agentúry Reuters ani ministerstvo zahraničných vecí USA.



K odpáleniu rakiet sa bezprostredne nikto neprihlásil. Prišli však v čase, keď boli vo Viedni prerušené rokovania o obnovení jadrovej dohody západných mocností s Iránom.



Šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell v piatok na Twitteri napísal, že rozhovory potrebujú "prestávku" z dôvodu "vonkajších faktorov", no dodal, že konečný text dohody je "v podstate pripravený a na stole".



Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Saíd Chátibzáde v sobotu uviedol, že existuje najmenej jedna alebo dve kľúčové otázky, v ktorých sa USA a Irán ešte nedohodli. Podľa iránskych predstaviteľov nie je známe, kedy budú rokovania obnovené.