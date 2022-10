Rakety vypálené na Ukrajinu narušili aj vzdušný priestor Moldavska

Kišiňov 10. októbra (TASR) - Moldavsko v pondelok vyhlásilo, že ruské rakety vypálené z Čierneho mora smerom na Ukrajinu narušili moldavský vzdušný priestor. Kišiňov si zároveň ruského veľvyslanca so žiadosťou o vysvetlenie. Oznámil to moldavský minister zahraničných vecí Nicu Popescu. TASR správu prevzala z agentúry AFP a denníka The Guardian.



"Tri strely s plochou dráhou letu, ktoré boli dnes ráno vystrelené z ruských lodí v Čiernom mori Ukrajinu, narušili vzdušný priestor Moldavska," napísal Popescu na Twitteri. Dodal, že je "zdesený viacerými ruskými raketovými útokmi na ukrajinské mestá – vrátane Kyjeva –, namierenými na civilné ciele".



"Myslíme na obete týchto brutálnych útokov... Rusko musí prestať zabíjať," povedal Popescu.



Počas viacerých útokov, ktoré v pondelok ráno zasiahli Kyjev a ďalšie mestá Ukrajiny, došlo k obetiam na životoch a zraneniam. Ruské sily vypálili na Ukrajinu najmenej 75 rakiet a použili aj iránske samovražedné drony Šáhid.



Ukrajinský parlament informoval, že masívnemu raketovému ostreľovaniu sú vystavené aj Ľvovská a Ternopiľská oblasť, mestá Dnepropetrovsk, Žytomyr, Mykolajiv a Chmeľnyckyj.