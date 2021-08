Rakety zasiahli letisko v Kandahári na juhu krajiny

Kandahár 1. augusta (TASR) - Najmenej tri rakety zasiahli v noci na nedeľu letisko v meste Kandahár na juhu Afganistanu. Fundamentalistické hnutie Taliban tak pokračuje vo svojej rozsiahlej ofenzíve na celom území krajiny, informovala tlačová agentúra AFP.



"V noci boli na letisko odpálené tri rakety, dve z nich dopadli na pristávaciu dráhu. Z tohto dôvodu boli všetky lety z letiska zrušené," uviedlo vedenie letiska s tým, že jeho prevádzku by mali obnoviť ešte v priebehu nedele.



Predstaviteľ úradu pre civilné letectvo v Kábule raketový útok potvrdil.



Taliban začal zničujúce útoky na okraji Kandaháru pred niekoľkými týždňami, vyvolajúc tak obavy, že povstalci sa blížia k dobytiu hlavného mesta rovnomennej provincie Kandahár.



Medzinárodné letisko je kľúčové pre zabezpečenie logistiky a leteckej podpory potrebnej na to, aby sa militantom nepodarilo obsadiť Kandahár - druhé najväčšie mesto krajiny.



K útoku došlo, keď sa Taliban priblížil k obsadeniu ďalších dvoch provinčných metropol - Herátu na západe a Laškargáhu na juhu.



Talibanci dosiahli významné územné zisky v záverečných fázach odchodu americkej armády z krajiny prevažne v riedko osídlených vidieckych oblastiach. V uplynulých týždňoch však vyvinuli nátlak na niekoľko provinčných metropol a dobyli kľúčové hraničné priechody.



Dobytie akéhokoľvek väčšieho mestského centra Talibanom by jeho súčasnú ofenzívu posunulo na inú úroveň a vyvolalo obavy, že armáda nie je schopná vzdorovať tomuto hnutiu na bojovom poli.