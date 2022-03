BBC: Rakety zem-vzduch na Ukrajine môžu skončiť v nesprávnych rukách

Londýn 11. marca (TASR) - Bezpečnostní experti v leteckom priemysle sa čoraz viac obávajú, že rakety zem-vzduch na Ukrajine by mohli skončiť v nesprávnych rukách, informovala vo štvrtok stanica BBC.



Podľa nej Británia patrí medzi niekoľko západných krajín, ktoré ukrajinským silám dodávajú sofistikované rakety odpaľované z ramena, aby im pomohli odolávať ruskej invázii. Avšak bezpečnostní analytici leteckých spoločností sa obávajú, že časť arzenálu krajiny by sa mohla nakoniec objaviť na čiernom trhu.



Zatiaľ čo Spojené kráľovstvo poskytuje Ukrajine prenosný raketový systém Starstreak, ktorý patrí medzi najsofistikovanejšie na svete, experti sa viac obávajú toho, že starnúci ukrajinský arzenál rakiet sovietskej konštrukcie SA-7 a iné zbrane by mohli skončiť v rukách zločineckých skupín.



Matt Borie, hlavný spravodajský dôstojník spoločnosti Osprey Aviation Solutions, ktorá monitoruje šírenie takýchto zbraní, pre BBC povedal, že situácia na Ukrajine je podobná situácii v Líbyi po páde vodcu Muammara Kaddáfího v roku 2011. V Líbyi boli totiž z vládnych zbrojoviek ukradnuté tisíce zbraní vrátane rakiet typu zem-vzduch, čo podnietilo medzinárodné úsilie o ich odkúpenie predtým, než sa dostanú do rúk teroristických skupín ako al-Káida alebo Islamský štát.