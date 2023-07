Rakušan: Česká a slovenská polícia má nelegálnu migráciu pod kontrolou

Praha 13. júla (TASR) - Česká a slovenská polícia spolupracujú na riešení problému s nelegálnou migráciou, situáciu majú zatiaľ pod kontrolou. Česko preto nemusí pristupovať k riešeniu, akým bolo vlani uzavretie hraníc so Slovenskom a opätovné zavedenie kontrol. Vo štvrtok to po stretnutí so slovenským ministrom vnútra Ivanom Šimkom vyhlásil jeho český rezortný partner Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Nechceme vzbudzovať nejaké negatívne očakávania. Slovenská a česká polícia spolupracujú, darí sa nám zatiaľ mať situáciu pod kontrolou, preto ani česká strana nemusí pristupovať k žiadnym radikálnym riešeniam," povedal Rakušan a poďakoval sa Slovensku za spoluprácu.



Okrem aktuálnych otázok spojených aj s veľkým prílevom utečencov z Ukrajiny hovorili podľa šéfa slovenského rezortu vnútra tiež o solidarite vnútri Európy. "Koncepčné dlhodobé riešenia tohto problému môžeme robiť len v rámci Európy," myslí si Šimko.



Za ďalšiu kľúčovú tému rokovania označil boj s hybridnými hrozbami a dezinformáciami, takzvané "budovanie odolnej spoločnosti". Zdôraznil, že to síce bolo potrebné vždy, ale v tejto dobe obzvlášť. Podľa Šimka nejde len o bezpečnostný problém dneška, ale najmä budúcnosti, preto by sa mal riešiť aj výchovou.



Podľa Rakušana je do riešenia tejto otázky potrebné zapojiť napríklad aj rezort školstva. "Aby sme dlhodobo zvládali vychovávať takú generáciu, ktorá bude vedieť kriticky hodnotiť informácie, bude vedieť čeliť dezinformačným tlakom a bude im napríklad čeliť tak aktívne, že dezinformátori časom z nášho priestoru zmiznú," povedal český minister. Šimko dodal, že skúsenosti ČR v spolupráci rezortov vnútra a školstva sú pre Slovensko veľmi užitočné.