Rakušan: Česko rešpektuje readmisné dohody, so Slovenskom bude rokovať

Praha 12. októbra (TASR) - Česká republika od začiatku rešpektuje readmisné dohody, povedal v stredu český minister vnútra Vít Rakušan. Zavedenie dočasných kontrol na hraniciach so Slovenskom podľa neho prinieslo pozitívne výsledky, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Polícia od zavedenia kontrol zadržala viac ako 50 prevádzačov a viac ako 2500 nelegálnych migrantov. Na území Česka ich počet teraz podľa Rakušana výrazne poklesol, čo zmenilo situáciu aj na česko-nemeckej hranici, kde sa od utorka sprísnili náhodné kontroly.



Česko podľa ministra Nemecku na konkrétnych údajoch ukazuje, že opatrenie, ktoré "s ťažkým srdcom" urobili na česko-slovenských hraniciach, prinieslo pozitívne výsledky a migrácia cez Českú republiku smerom na Západ výrazne poklesla.



Rakušan informoval, že vo štvrtok a v piatok sa ministri vnútra budú v Luxemburgu zaoberať nelegálnou migráciou. Bilaterálne bude rokovať so slovenským ministrom Romanom Mikulcom.



"Budeme sa baviť o readmisnej dohode a vyjasňovať si tie veci, ktoré nie sú úplne jasné, procesné veci, ktoré nie sú úplne jasné," avizoval Rakušan.



Slovenský minister vnútra v stredu uviedol, že Praha nedodržiava podmienky readmisnej dohody pri odovzdávaní migrantov z Česka na Slovensko. Rakušan to odmieta, podľa neho Česko dohodu dodržiava a je pripravené so Slovenskom rokovať.



Český minister vnútra podľa svojich slov chápe, že opatrenie nie je príjemné, je to však nevyhnutnosť. "Nerobí to nikomu z nás radosť, ani Slovensku ani Česku," povedal Rakušan a zopakoval, že zavedenie tohto opatrenia nebol krok proti Slovensku alebo pre bezpečnosť občanov Českej republiky.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)