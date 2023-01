Rakušan chce postupne zmierňovať kontroly na hraniciach so SR

Praha 24. januára (TASR) - Český minister vnútra Vít Rakušan chce, aby sa kontroly na česko-slovenských hraniciach zmierňovali postupne. Vláde navrhne, aby počas ďalších desiatich dní zostali na hraniciach len policajti. Z doterajšej služby by sa tak mohli stiahnuť vojaci a colná správa, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe na základe správy stanice ČT24.



Česká polícia v uplynulom roku odhalila viac než 29.000 nelegálnych migrantov, čo bolo o 162 percent viac než rok predtým a 277 ľudí, ktorí k nelegálnej migrácii napomáhali. Podľa riaditeľa cudzineckej polície Milana Majera patril rok 2022 medzi najnáročnejšie pre jeho oddelenie v doterajšej histórii.



Pre vysoký počet nelegálnych migrantov zaviedlo Česko 29. septembra 2022 kontroly na hraniciach so Slovenskom. Do konca roka 2022 v ich rámci polícia odhalila približne 9.500 migrantov prevažne sýrskeho pôvodu.



Vládny kabinet začal režim na hraniciach zmierňovať na konci uplynulého roka, keď 21. decembra zmenil kontroly na náhodné. Podľa vtedajších vyjadrení Rakušana vláda zhodnotila, že sa situácia zlepšuje a tomu prispôsobila aj opatrenia. Aktuálne predĺženie dočasných náhodných kontrol platí do 25. januára.