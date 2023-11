Rakušan chce vláde navrhnúť predĺženie kontrol na hranici so SR

Praha 15. novembra (TASR) - Český minister vnútra Vít Rakušan budúci týždeň navrhne vláde, aby opäť predĺžila kontroly na hraniciach so SR. Česko podľa ministra nemá inú možnosť, ak kontroly predlžujú aj jeho susedné krajiny. Rakušan to uviedol v stredu po schôdzke s prezidentom Petrom Pavlom, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"V kontexte ostatných štátov, ktoré všetky predlžujú (kontroly), vrátane Nemecka a Poľska, si asi nebudeme môcť dovoliť nič iné. Na budúce zasadnutie vlády, čo akurát stihneme, prinesiem návrh o predĺžení kontrol," avizoval Rakušan. Diskutovať sa zatiaľ bude o tom, dokedy sa tentokrát kontroly predĺžia. Zatiaľ je navrhovaný termín do 5. decembra, ale ten sa ešte môže zmeniť, upozornil minister.



Česká vláda rozhodla o zavedení dočasných náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom 4. októbra pôvodne na desať dní. Podľa premiéra Petra Fialu tak urobila v reakcii na pripravované kroky Poľska a Rakúska. Opatrenie neskôr dvakrát predĺžila o 20 dní, aktuálne sú teda v platnosti do 22. novembra.



Rakušan s Pavlom okrem momentálnej situácie na česko-slovenskej hranici hovorili aj o bezpečnostnej situácii v Česku v súvislosti s izraelsko-palestínskym konfliktom. Polícia podľa neho chráni židovské a izraelské objekty v ČR a pozorne sleduje dianie na všetkých demonštráciách. Dodal, že Česko nebude tolerovať antisemitizmus ani podporu terorizmu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)