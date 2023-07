Rakušan: ČR by mohla byť streodoeurópskou základňou pri hasení

Praha 24. júla (TASR) - Česko by podľa ministra vnútra Víta Rakušana mohlo byť základňou stredoeurópskej spolupráce pri hasení požiarov veľkého rozsahu. Uviedol to v pondelok na tlačovej konferencii k prvému výročiu vypuknutia ničivého požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Chceme, aby z ČR bola základňa stredoeurópskej spolupráce – akási stredoeurópska základňa na hasiace práce veľkého rozsahu. ČR túto ambíciu má a máme na to dostatok odborníkov a dostatok profesionálov v rámci HZS a polície ČR," povedal minister.



ČR sa podľa Rakušana aj v čase predsedníctva v EÚ sústredila na vznik systému, ktorý umožní rýchle hasiace práce vo všetkých častiach Európy. Podľa ministra nemožno očakávať, že rozsiahle požiare v zemepisnej šírke Česka v budúcnosti nebudú. "Ukazuje sa, že je to fenomén, ktorý zasahuje celú Európu, už nielen tradične južné prímorské štáty, ako to bývalo pred piatimi až desiatimi rokmi," dodal.



Požiar v Českom Švajčiarsku podľa Rakušana ukázal, že Česko má dobrý integrovaný záchranný systém, zároveň však aj potrebu modernizovať postupy hasenia lesných požiarov. To zdôraznil aj riaditeľ Hasičského záchranného zboru (HZS) ČR Vladimír Vlček. Požiar označil za bezprecedentný rozsahom a tiež nasadením hasičov a techniky. "To, čo nám to ukázalo, je, že sa musíme zamyslieť nad zmenou taktiky, organizácie aj legislatívy," povedal Vlček. Na tom podľa neho pracovali počas uplynulého roka.



Rakušan vyzdvihol modernizáciu techniky. Aktuálne má jeho rezort k dispozícii dva policajné vrtuľníky Bell 412 s kapacitou hasiacich bambivakov 900 litrov a v letných mesiacoch sú k dispozícii ďalšie dva vrtuľníky Black Hawk s kapacitou bambivakov až 3000 litrov. Tie však patria súkromnému prevádzkovateľovi. Rezort vnútra by podľa Rakušana chcel s finančnou podporou EÚ kúpiť ďalšie vlastné vrtuľníky.



Rezort vnútra tiež zaobstaral 59 cisternových automobilových striekačiek CAS 20 a 24 striekačiek CAS 30 na veľkoobjemové hasenie. Tie doplní ešte 44 štvorkoliek s hasiacim zariadením. Dotácie zvýšili aj dobrovoľným hasičom na nákup cisterien a na rekonštrukcie požiarnych zbrojníc pridali ďalších 100 miliónov korún.



V nedeľu (23.7.) uplynul rok od vypuknutia požiaru v Národnom parku České Švajčiarsko. Počas 20 dní postupne zasiahol plochu väčšiu než 1000 hektárov a išlo tak o najväčší požiar v histórii ČR. Na jeho uhasení sa podieľalo viac než 6000 hasičov so 400 kusmi hasiacej techniky.



