Rakušan: Do Česka prišlo už zhruba 50.000 Ukrajincov

Praha 4. marca (TASR) - Do Česka prišlo od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu už približne 50.000 ukrajinských občanov. Oznámil to po piatkovom zasadnutí ústredného krízového štábu minister vnútra ČR Vít Rakušan. TASR o tom informuje na základe správy prevzatej z portálu Novinky.cz.



"V súčasnosti máme podľa štatistík polície niečo menej ako 32.000 prihlásených ľudí, ktorí prišli z Ukrajiny, vyše 22.000 vydaných pobytových miest," uviedol Rakušan. Dodal, že na území ČR sa momentálne nachádza odhadom viac ako 50.000 občanov Ukrajiny. Presný počet zatiaľ nie je známy, keďže nie všetci z nich už prešli registračným procesom.



Väčšinu z utečencov tvoria matky s deťmi a starší ľudia. "Muži v aktívnom veku (18 - 60 rokov) v tejto dobe ani nesmú územie Ukrajiny opustiť," pripomenul Rakušan.



Denne do Českej republiky príde okolo 5000 utečencov z Ukrajiny, uviedol Rakušan ešte vo štvrtok. Pre efektívnejšiu pomoc vyhlásila česká vláda núdzový stav, ktorý začal platiť v piatok. Na koordinácii humanitárnej pomoci a zriaďovania asistenčných centier sa podieľa najmä rezort vnútra.