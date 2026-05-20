Rakušan Egisto Ott je vinný zo zneužívania úradnej moci a špionáže

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Viedeň 20. mája (TASR) - Rakúsky súd uznal v stredu za vinného zo zneužitia úradnej moci a špionáže bývalého hlavného inšpektora dnes už rozpusteného Spolkového úradu pre ochranu ústavy a boj proti terorizmu (BVT) Egista Otta. TASR o tom píše podľa agentúry APA.

Ott celkovo čelil 21 bodom obžaloby. V prípade špionáže v prospech Moskvy bez služobného poverenia opakovane vyhľadával osobné údaje mnohých osôb a prostredníctvom bývalého manažéra spoločnosti Wirecard Jana Marsaleka ich poskytoval ruskej Federálnej bezpečnostnej službe (FSB).
