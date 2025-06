Rakušan: Hnutie STAN neumožní, aby bola vláde vyslovená nedôvera

Praha 17. júna (TASR) - Koaličné hnutie STAN podľa jeho predsedu a ministra vnútra Víta Rakušana nebude hlasovať spolu s opozíciou za vyslovenie nedôvery vláde Petra Fialu. Českí poslanci budú o tomto bode rokovať v utorok na mimoriadnej schôdzi, ktorú iniciovalo hnutie ANO. Napriek niektorým kritickým hlasom, ktoré sa spočiatku z hnutia STAN ozývali, Rakušan krátko pred začiatkom schôdze potvrdil, že vládu nenechajú padnúť, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Nebudeme krátko pred voľbami zhadzovať vládu, na ktorej sme sa viac než tri roky podieľali. Ani nebudeme z vlády demonštratívne odchádzať, aby sme ju v kampani mohli drsne kritizovať,“ napísal na sociálnej sieti X predseda STAN.



Podľa neho to však neznamená, že bitcoinovú kauzu nepovažujú za problém. Problémy by sa ale mali riešiť a nemalo by sa pred nimi uhýbať, podotkol. „Preto náš klub dnes neumožní vyslovenie nedôvery vláde. Starostovia budú, naopak, ako súčasť vládnej koalície tlačiť na to, aby sa malér ODS na ministerstve spravodlivosti objasnil a vyriešil,“ dodal Rakušan.



Z dôvodu bitcoinovej kauzy už odstúpil minister spravodlivosti Pavel Blažek, opozícia ale požaduje aj odchod ministra financií Zbynka Stanjuru a najlepšie demisiu celej vlády. Na to, aby bola kabinetu Petra Fialu vyslovená nedôvera, je potrebných 101 hlasov z celkových 200. Celá opozícia vrátane Pirátov však spolu má len 95 hlasov. Situácia tak závisí od hnutia STAN.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)