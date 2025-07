Rakušan k Polícii SR: Spolupráca znamená aj koordinovať komunikáciu

Praha 16. júla (TASR) - Podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana je škoda, akým spôsobom slovenská polícia v stredu informovala o spoločnom zásahu s českými a ukrajinskými kolegami v Dnipre. Podotkol, že česká strana o tom ešte informovať nechcela, lebo sa najskôr chcela dohodnúť na spoločnej komunikácii s ostatnými. Podotkol, že pri medzinárodnej spolupráci na takejto úrovni to býva zvykom. Povedal to v stredu v relácii Události na stanici ČT24, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„V takej chvíli, keď medzinárodná spolupráca beží na skutočne vysokej úrovni, a to vrátane zapojenia slovenskej polície, býva zvykom, že napríklad aj po ministerskej línii a minimálne po línii vedenia jednotlivých zborov dochádza aj ku komunikačnej koordinácii, teda, že sa o takej dôležitej veci informuje v nejakom jednotnom tóne. Celkom otvorene priznávam, že naša polícia ešte dnes nechcela túto vec komunikovať. Chceli sme mať jednoznačnú komunikačnú stratégiu, dohodnúť sa s BIS, so slovenskými a prípadne aj ukrajinskými kolegami,“ povedal Rakušan.



Dodal, že po tom, ako informáciu zverejnili Slováci, musela reagovať aj česká strana. „Spolupráca znamená aj koordináciu v komunikácii. Je to možno trošku škoda nakoniec inak veľmi kvalitnej spoločnej akcie,“ podotkol český minister vnútra.



Slovenská polícia v stredu ráno informovala o spoločnom zásahu v meste Dnipro a tiež o tom, že tam zadržala jedného Ukrajinca. Česká polícia neskôr zásah potvrdila, pričom česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) dodala, že tento muž bol veľmi pravdepodobne financovaný z Ruska. Vedúci tlačového oddelenia českého policajného prezídia Ondřej Moravčík vo vysielaní stanice CNN Prima News uviedol, že slovenská polícia o prípade informovala bez vedomia Čechov a dodal, že hlavnú úlohu v prípade mali Česi a Slováci im len pomáhali.



Slovenská polícia odmietla, že by nejaké informácie zamlčiavala alebo selektovala a rovnako odmietla aj „účelové znevažovanie rozsahu práce slovenskej polície“.



Rakušan ešte vo vysielaní ČT24 dodal, že pravdepodobnosť, že bol do prípadu bombových vyhrážok tisíckam škôl v Európe zapojený ruský aktér, je veľmi vysoká. Spoločná operácia českej, slovenskej a ukrajinskej polície bola podľa jeho slov veľmi zložitá. „Je to skutočne veľký úspech našej polície a bezpečnostnej komunity,“ povedal Rakušan.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)