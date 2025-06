Rakušan: Kauza bitcoinov je vážna a nepochopiteľná

Praha 2. júna (TASR) - Predsedníctvo hnutia STAN, ktoré je po odchode Pirátov jediným koaličným partnerom koalície SPOLU v českej vláde, bude v pondelok na mimoriadnom zasadnutí riešiť kauzu bitcoinov, pre ktorú rezignoval minister spravodlivosti Pavel Blažek. Jeho rezort ich prijal ako dar od muža odsúdeného za obchod s drogami. Podľa českých médií je v hre aj odchod hnutia z vlády, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



„Tá vec, samozrejme, pôsobí závažne. Preto máme dnes predsedníctvo... Teraz budeme využívať všetky možné platformy, či už koaličné rokovania vo formáte K4 alebo rokovania vlády, aby sme mohli klásť otázky a dostali odpovede,“ povedal v pondelok predseda hnutia STAN Vít Rakušan. Rezignáciu Blažka označil za nutný krok a dodal, že v tejto chvíli nechce dávať ultimáta.



Kauza je podľa neho v mnohých ohľadoch nepochopiteľná. „Ale v tejto dobe je zásadná dôvera občanov v štát, systém a inštitúcie a práve preto je potrebné sa pýtať a prípadne ukázať, že tie inštitúcie si tú dôveru zaslúžia,“ uviedol český vicepremiér a minister vnútra.



Aj minister pre európske záležitosti za hnutie STAN Martin Dvořák podotkol, že stále zostáva mnoho nezodpovedaných otázok, na ktoré chce hnutie hľadať odpovede. „Uvidíme, čo sa z toho bude ďalej vyvíjať,“ uviedol pre server Novinky.cz s tým, že STAN podporí aj otvorenie mimoriadnej schôdze Poslaneckej snemovne, ktorej zvolanie iniciovalo opozičné hnutie ANO. Podľa Dvořáka chcú vedieť, akú rolu v celom prípade zohrával minister financií Zbyněk Stanjura.



Minister poľnohospodárstva Marek Výborný, predseda strany KDU-ČSL, ktorá je jednou z troch strán koalície SPOLU, si myslí, že by štát mal nepoužitý výnos z bitcoinov vrátiť. Sám to chce podľa stanice ČT24 navrhnúť členom vlády, ktorí o celej situácii budú hovoriť na pravidelnom stredajšom zasadnutí.



Blažek minulý týždeň kauzu vysvetľoval tak, že muž, ktorý bol v minulosti odsúdený za predaj drog na internete, rezortu ponúkol prostredníctvom svojho právnika 30 percent bitcoinov z peňaženky, ktorá sa mu po prepustení z väzenia vrátila. Minister dar prijal a štát z neho vo verejných aukciách získal 956,8 milióna korún (viac než 38 miliónov eur). Podľa zistení českých médií je však pravdepodobné, že kryptomena pochádza z nelegálnej činnosti. Opozícia to označila za škandál, pričom podľa nej mohlo ísť o prianie špinavých peňazí. Blažek akékoľvek pochybenie odmietol. Prípadom sa už zaoberá polícia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)