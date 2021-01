Muž, ktorý kancelárovi Kurzovi hrozil smrťou, dostal pokutu 1000 eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Linz 11. januára (TASR) - Rakúšan, ktorý sa kancelárovi Sebastianovi Kurzovi na sociálnej sieti Facebook vyhrážal smrťou, pretože nesúhlasil s protipandemickými opatreniami vlády, dostal finančnú pokutu 1000 eur. Udelil mu ju v pondelok krajinský súd v meste Linz, informoval denník Kurier.Ak 45-ročný muž pokutu zaplatí do polovice apríla, zostane jeho trestný register čistý. Svoj skutok oľutoval a svoj hnev zdôvodnil tým, že nesúhlasil s obmedzeniami proti šíreniu nového koronavírusu, ktoré zaviedla vláda.Prokuratúra ho obvinila z vyzývania na spáchanie trestných činov a z porušenia zákona o médiách, za čo by mu hrozili dva roky väzenia.Muž si na svoju profilovú fotografiu na Facebooku dopísal heslo "". Pod príspevkom svojho známeho uviedol, že kancelára by mali "" a pripojil k nemu aj osem symbolov noža a meča.Svoje konanie na súde zdôvodnil finančnými problémami, skráteným pracovným úväzkom i tým, že sa nemohol pravidelne stretávať s priateľmi. Koronavírusové opatrenia považoval navyše za prehnané.Ako však priznal, svoju kritiku mal vyjadriť vecnejším spôsobom. Nad tým, čo zverejnil na sociálnej sieti, sa vôbec nezamyslel, v opačnom prípade by určite zareagoval inak. Svoj účet na Facebooku už medzitým zrušil.