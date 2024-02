Rakušan: Migračný pakt nie je ideálny, ale je to posun správnym smerom

Praha 28. februára (TASR) - Súčasná podoba migračného paktu EÚ nie je podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana ideálna, ale ide o posun správnym smerom. Vyhlásil to na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne, ktorú iniciovalo opozičné hnutie ANO. ČR sa pri hlasovaní o ňom zdržala, pretože podľa ANO sa kabinet Petra Fialu obáva výsledku volieb do Európskeho parlamentu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Predseda hnutia ANO Andrej Babiš pripomenul, že vláda pôvodne migračný pakt presadzovala. "Teraz je zrazu všetko inak. Vláda precitla, pretože je vraj dohoda viac byrokratická a menej ambiciózna pri ochrane vonkajších hraníc," vyhlásil Babiš s tým, že ide len o zámienky. Zmenu vládneho postoja si vysvetľuje strachom koaličných strán o výsledok v júnových voľbách do Európskeho parlamentu.



Vyhlásil, že pakt považuje za "obludnú dohodu" postavenú na takzvanej povinnej solidarite, čo označil za zamaskované utečenecké kvóty a výpalné za migrantov. Myslí si, že dohoda nerieši ochranu vonkajších hraníc EÚ, ale len situáciu, keď sa nelegálny migrant dostane do EÚ.



Rakušan potvrdil, že migračný pakt vo finálnej podobe nebol podľa predstáv súčasnej českej vlády. Zároveň však podľa jeho slov predstavuje posun správnym smerom. Zdržanie sa ČR pri hlasovaní považuje za legitímnu pozíciu a nie za alibizmus, ako tvrdí opozícia. Zdôvodnil to tým, že jeho posledná verzia výrazne zvyšuje byrokratickú záťaž a znižuje možnosť efektívne sa brániť migrácii na vonkajšej hranici.



"Pakt na jednej strane rešpektuje našu hlavnú výhradu – neobsahuje povinné kvóty - na druhej strane nie je dostatočne ambiciózny v ochrane hraníc," vysvetlil minister. Na hnutie ANO apeloval, aby ľudí nestrašili a dodal, že vláda má v otázke nelegálnej migrácie mnohé postoje spoločné s hnutím ANO.



Zástupcovia členských štátov Európskej únie a Európskeho parlamentu sa v decembri dohodli na znení návrhu hĺbkovej reformy azylového systému EÚ. Počíta so zavedením jednotného postupu na vonkajších hraniciach EÚ či s urýchlením deportácie migrantov, ktorým úrady zamietli žiadosť o azyl. Mali by tiež vzniknúť zariadenia pre migrantov, kde by mali zotrvať až do rozhodnutia o azyle. Vytvoriť by sa mal takzvaný mechanizmus solidarity s krajinami na juhu EÚ, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom.





(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)