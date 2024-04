Rakušan: Migračný pakt nie je skvelý, ale nové pravidlá sú potrebné

Praha 18. apríla (TASR) - Solidarita je základom fungovania Európskej únie a hoci migračný pakt nie je skvelý, nové pravidlá sú potrebné, pretože tie aktuálne nefungujú. Povedal to vo štvrtok na mimoriadnej schôdzi Poslaneckej snemovne českého parlamentu minister vnútra Vít Rakušan. Podľa predsedu opozičného hnutia ANO Andreja Babiša však Rakušan klame. Z Prahy informuje spravodajkyňa TASR.



Podľa Rakušana kým budú v ČR budú ukrajinskí utečenci, Česko bude mať v solidárnom systéme výnimku.



Babiš vyhlásil, že nové migračné pravidlá neriešia príčiny, ale len následky migrácie. "Ide o jasnú pozvánku miliónov migrantov z krajín, ktorí sú v našej spoločnosti a s naším spôsobom života úplne nekompatibilní. Tento pakt totiž nie je riešením problému nelegálnej migrácie, ale, naopak, ju ešte podporí," povedal expremiér.



S názorom opozície, že migrácia je vážnym problémom súčasnej Európy, sa podľa Rakušana koalícia zhoduje. "Súčasný stav je zlý, dlhodobo neudržateľný a je na nás všetkých naprieč politickým spektrom, aby sme hľadali reálne riešenia, ktoré budú v budúcnosti naozaj fungovať. Nikdy ste od nás (koalície) nepočuli, že migračný pakt je definitívnym skvelým riešením migračnej problematiky," povedal minister.



Rakušan a Fiala podľa Babiša vedome klamú ľuďom do očí, keď hovoria, že migračný pakt nebude znamenať prerozdeľovanie migrantov z Afriky a Blízkeho východu do ČR. Expremiér dodal, že odmietanie migrantov z úplne odlišného kultúrneho prostredia nie je prejavom nedostatku solidarity, ale pudom sebazáchovy. "Masová ilegálna migrácia ľudí s úplne inou kultúrou, zvykmi a mentalitou je rakovinou, ktorá rozkladá európsku spoločnosť," povedal šéf ANO.



Opozícia podľa ministra vnútra používa "politiku strachu" a tému migrácie vyťahuje vždy pred voľbami. Reálne dôvody na strach z migrácie v Česku podľa neho nie sú. Dodal, že v detenčných zariadeniach v ČR je aktuálne 111 cudzincov.



Zopakoval, že výnimku pre štáty, ktoré sú zaťažené migračnou vlnou z Ukrajiny, si bude môcť uplatniť aj ČR, ale len dovtedy, kým budú v Česku ukrajinskí utečenci. "Nikdy som netvrdil, že by výnimka pre ČR bola trvalá," ohradil sa proti kritike opozície.



Českí poslanci sa na mimoriadnej schôdzi k migračnému paktu zišli už vo februári. Hnutie ANO vtedy vláde vyčítalo, že hoci pôvodne pakt presadzovala, pri hlasovaní v Rade EÚ sa ČR zdržala. Babiš si to vysvetľoval obavami koaličných strán o výsledok vo voľbách do Európskeho parlamentu.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)