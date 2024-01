Rakušan navrhne predĺženie kontrol na hraniciach so SR o 30 dní

Praha 2. januára (TASR) - Český minister vnútra Vít Rakušan sa chystá navrhnúť vláde, aby predĺžila náhodné kontroly na hraniciach so SR o ďalších 30 dní, informovala v utorok Česká televízia. Kontroly zatiaľ platia do 3. januára, pripomína TASR.



Česká vláda rozhodla o zavedení dočasných náhodných kontrol na hraniciach so Slovenskom 4. októbra pôvodne na desať dní. Podľa premiéra Petra Fialu tak urobila v reakcii na rovnaký krok Poľska a Rakúska. Opatrenie neskôr opakovane predĺžila, naposledy koncom novembra.



Poľsko rozhodlo o predĺžení kontrol na hranici so Slovenskom minulý týždeň, trvať majú zatiaľ do 1. februára.