Rakušan: Nemyslím si, že výsledkom rokovania bude zrušenie kontrol

Praha 9. novembra (TASR) - Nemyslím si, že výsledkom zajtrajšieho rokovania so slovenskou stranou o nelegálnej migrácii bude akútne zrušenie znovuzavedených kontrol. Povedal to český minister vnútra Vít Rakušan na zasadnutí Združenia miestnych samospráv v Českom Krumlove, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Mali sme niekoľko rokovaní, nepodarilo sa nám dohodnúť žiadne kompromisné riešenie. Zajtra budeme rokovať so slovenskou stranou, ale ja si skutočne nemyslím, že tým výsledkom bude nejaké akútne zrušenie znovuzavedených kontrol," avizoval možný výsledok stretnutia slovenského a českého premiéra, ministrov vnútra a policajných prezidentov.



Rakušan predstaviteľom samospráv zdôraznil, že v období zavedenia kontrol denne evidovalo približne 350 migrantov na svojom území. Slovensko malo podľa Rakušana v tom čase 150 ilegálnych migrantov týždenne.



"Táto disproporcia ukazuje, akým spôsobom sa k tomu stavala česká strana a akým slovenská strana a že, bohužiaľ, migračné prúdy zo Slovenska do Českej republiky prúdili bez nejakých väčších zásahov na slovenskej strane," dodal Rakušan.



Slovenský minister vnútra Roman Mikulec minulý týždeň uviedol, že na Slovensko aktuálne prichádza viac migrantov z Česka ako z Maďarska. Český rezort vnútra na to reagoval slovami, že nemá poznatky o tom, že by sa zvýšil príchod nelegálnych migrantov z Rakúska, čo je druhá cesta, ktorú by mohli utečenci využiť.



"Z vyjadrení samotných migrantov aj z faktického stavu pozdĺž česko-slovenskej hranice jednoznačne vyplýva, že cudzinci do ČR pricestovali zo Slovenska," uviedla pre TASR Hana Malá z ministerstva vnútra ČR.



Ak nesplnia podmienky vstupu, nemôžu podľa jej slov do Českej republiky cestovať. "Z dôvodu vyššej aktivity bezpečnostných zložiek na českej strane odchádzajú od hraníc migranti späť na Slovensko, kde aj napriek nelegálnemu postaveniu nie sú zadržiavaní,“ dodala Malá.



Napriek tomu, že kontroly stoja podľa Rakušana veľké finančné aj personálne prostriedky, nedokáže si predstaviť ich zrušenie. Podľa neho to bude možné až vtedy, keď sa zníži počet tranzitujúcich migrantov. Za jedno z riešení označil rokovanie s Tureckom.



Kontroly na česko-slovenskej hranici česká vláda zatiaľ schválila do 12. decembra.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)