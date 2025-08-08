< sekcia Zahraničie
Rakušan: Neviem, či Decroix rozptýlila pochybnosti
Ako nedostatočnú ohodnotilo piatkovú tlačovú konferenciu aj opozičné hnutie ANO.
Autor TASR
Praha 8. augusta (TASR) - Piatková tlačová konferencia českej ministerky spravodlivosti Evy Decroix (ODS) podľa ministra vnútra a šéfa hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Víta Rakušana zrejme úplne nerozptýlila pochybnosti okolo predčasného odchodu bývalého koordinátora v bitcoinovej kauze. Na obnovenie dôvery ľudí v rezort je podľa neho potrebné postupovať otvorenejšie. Napísal to na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Oceňujem krok pani ministerky a jej snahu bitcoinovú kauzu riešiť. Ak ale ide o dnešnú (piatkovú, pozn. TASR) tlačovú konferenciu, o ktorú sme ju požiadali, nie som si úplne istý, či rozptýlila všetky pochybnosti okolo odchodu bitcoinového koordinátora,“ uviedol Rakušan. Podotkol, že ak ide o zachovanie dôvery ľudí v štátne inštitúcie, jeho hnutie má vysoké nároky na transparentnosť, zrozumiteľnosť a schopnosť sebareflexie. „Som presvedčený, že na obnovenie dôvery je potrebné postupovať jasnejšie a otvorenejšie,“ dodal.
V prípade, ak by v budúcom volebnom období vznikla vláda na pôdoryse súčasnej koalície (koalícia Spolu + hnutie STAN), požadoval by, aby rezort spravodlivosti viedli Starostovia.
Ako nedostatočnú ohodnotilo piatkovú tlačovú konferenciu aj opozičné hnutie ANO. Podpredseda jeho poslaneckého klubu Nacher vo vysielaní stanice ČT24 povedal, že vysvetlenie ministerky nepochopil a naďalej si myslí, že Decroix je „ministerkou hmly“. Ak by vláda chcela rozptýliť všetky pochybnosti týkajúce sa kauzy, mala podľa Nachera na ministerstvo dosadiť niekoho mimo strany ODS.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Oceňujem krok pani ministerky a jej snahu bitcoinovú kauzu riešiť. Ak ale ide o dnešnú (piatkovú, pozn. TASR) tlačovú konferenciu, o ktorú sme ju požiadali, nie som si úplne istý, či rozptýlila všetky pochybnosti okolo odchodu bitcoinového koordinátora,“ uviedol Rakušan. Podotkol, že ak ide o zachovanie dôvery ľudí v štátne inštitúcie, jeho hnutie má vysoké nároky na transparentnosť, zrozumiteľnosť a schopnosť sebareflexie. „Som presvedčený, že na obnovenie dôvery je potrebné postupovať jasnejšie a otvorenejšie,“ dodal.
V prípade, ak by v budúcom volebnom období vznikla vláda na pôdoryse súčasnej koalície (koalícia Spolu + hnutie STAN), požadoval by, aby rezort spravodlivosti viedli Starostovia.
Ako nedostatočnú ohodnotilo piatkovú tlačovú konferenciu aj opozičné hnutie ANO. Podpredseda jeho poslaneckého klubu Nacher vo vysielaní stanice ČT24 povedal, že vysvetlenie ministerky nepochopil a naďalej si myslí, že Decroix je „ministerkou hmly“. Ak by vláda chcela rozptýliť všetky pochybnosti týkajúce sa kauzy, mala podľa Nachera na ministerstvo dosadiť niekoho mimo strany ODS.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)