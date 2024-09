Rakušan po rokovaní krízového štábu informoval o prípravách na voľby

Praha 18. septembra (TASR) - Podpredseda vlády a minister vnútra ČR Vít Rakušan v utorok po rokovaní ústredného krízového štábu v Prahe uviedol, že v súvislosti so záplavami sú v Česku potvrdené tri úmrtia a sedem nezvestných osôb.



Na tlačovej konferencii po rokovaní krízového štábu, monitorovaného prostredníctvom webu ČT agentúrou TASR, Rakušan informoval, že potvrdené sú aj tri prípady rabovania v zaplavených oblastiach. Upozornil, že osobám, ktoré sa rabovania dopustili v súčasnej situácii, hrozí osem až 15 rokov väzenia.



Dodal súčasne, že na miestach, ktoré ľudia v rámci evakuácie opustili, hliadkujú policajné zložky.



Veľká časť tlačovej konferencie bola venovaná príprave volieb do zastupiteľstiev krajov a tretiny Senátu Parlamentu ČR, ktoré sa budú konať 20. a 21. septembra.



Konanie volieb v pôvodnom termíne podľa Rakušana predstavuje nižšie riziko ohrozenia legitimity volieb, ako keby vláda vyhlásila núdzový stav, ktorý by bolo možné napadnúť na súde.



Rakušan uistil, že volebných lístkov bude dostatok. Dodal, že cez krajské volebné komisie poputujú do obcí a miest manuály na prípravu a realizáciu volieb v krízových podmienkach.



Ubezpečil, že štát pomôže postihnutým obciam, ktoré budú mať problém obsadiť volebné komisie napríklad pre to, že ich členovia sú vytopení. Poznamenal, že hlasovacie miestnosti môžu byť aj improvizované, prípadne sa zlúčiť. V "extrémnych prípadoch" budú prenosnú urnu k voličom prinášať hasiči alebo policajti.



Minister vyzval na aktívne hľadanie neštandardných riešení pri zaisťovaní realizácie volieb. Ako príklad uviedol, že do obcí a miest, kde by ešte v sobotu popoludní nešla elektrina, hasiči dodajú elektrocentrály, aby príslušná volebná komisia mohla komisia odoslať výsledky hlasovania.



Rakušan prisľúbil, že jeho rezort bude v stredu prezentovať "netradičné" spôsoby, ako si ľudia v zaplavených oblastiach budú môcť pred voľbami zaobstarať nové doklady, ak o pôvodné prišli.



V súvislosti s likvidáciou následkov povodní hlavná hygienička Barbora Macková apelovala, aby ľudia používali ochranné pomôcky, umývali si ruky a nejedli kontaminované potraviny. Informovala, že v zaplavených oblastiach prebehne očkovanie proti žltačke, ktoré bude plne hradené zo zdravotného poistenia.



Podľa Českého hydrometeorologického ústavu hladiny rozvodnených riek postupne klesajú, vysoko sa ale stále držia v južných Čechách, kde je vyhlásených najviac tretích stupňov. Najnovšie hydrologické modely hovoria, že na poludnie budú tretie stupne na juhu Čiech a na dolnom toku riek Labe a Morava.