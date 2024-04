Rakušan: Po vyšetrení streľby na univerzite treba zodpovedať otázky

Praha 24. apríla (TASR) - Po skončení vyšetrovania vlaňajšej tragickej streľby na Univerzite Karlovej (UK) v Prahe je potrebné zodpovedať ešte niektoré ďalšie otázky. V stredu to vyhlásil český minister vnútra Vít Rakušan s tým, že to nie je možné dovtedy, kým vyšetrovanie prebieha, informuje pražská spravodajkyňa TASR.



"Celospoločensky, pre celú diskusiu, pre naliehavosť situácie a zníženie pocitu bezpečia ľudí v spoločnosti je potrebné, aby sa po skončení vyšetrovania ešte niektoré otázky zodpovedali. Ale to nemôžeme robiť v medziobdobí," povedal Rakušan v reakcii na opozíciu, ktorá podľa jeho slov často hovorí o nutnosti zriadiť vyšetrovaciu komisiu. Na to podľa neho zatiaľ nie je vhodný čas, pretože štátne zastupiteľstvo by žiadne informácie nezverejnilo.



"Informácia o tom, že niektoré typy informácií ešte budú po skončení vyšetrovania zverejnené, tu verejne daná je," prisľúbil minister a zároveň požiadal, aby sa tragédia nepolitizovala.



Nedokázal odhadnúť, kedy by vyšetrovanie mohlo skončiť. Hoci je identita páchateľa známa, vyšetrovanie je podľa Rakušana komplikované, pretože ide o mnohonásobnú vraždu, ktorá sa stala na troch miestach. Zisťuje sa motív a všetky okolnosti, ktoré činu predchádzali, priblížil šéf rezortu vnútra.



"To je jedno vyšetrovanie, ktoré beží. A supervízia nad ním a jeho prípadným koncom nie je rukách polície, ale štátneho zastupiteľstva," vysvetlil a upozornil, že práve štátne zastupiteľstvo si vyhradilo možnosť informovať o čomkoľvek, čo sa vzťahuje na prípad. Pripomenul, že polícia k prípadu usporiadala niekoľko tlačových konferencií, a podotkol, že bola "maximálne transparentná".



"Teraz je ako keby tiché obdobie, ale to nie je dané tým, že by chcel niekto mlčať, ale tým, že polícia hovoriť nemôže, štátne zastupiteľstvo vec ešte neuzavrelo a vedľa toho sa uskutočňuje vyšetrovanie Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov (GIBS), ktoré preveruje postup polície," doplnil Rakušan. Dovtedy priestor na komentár čohokoľvek podľa neho nie je.



Útok v hlavnej budove Filozofickej fakulty UK v Prahe sa stal 21. decembra 2023. Jej študent zastrelil 13 ľudí a jedna osoba neskôr zomrela v nemocnici. Zranenia utrpelo ďalších 25 ľudí. Útočník sa napokon zastrelil.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)