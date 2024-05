Rakušan: Pôvodný návrh migračného paktu bol prísnejší

Praha 14. mája (TASR) - Schválením migračného paktu sa zavŕšilo osemročné obdobie márnych pokusov krajín EÚ nájsť zhodu v tom, ako postupovať voči nelegálnej migrácii. V reakcii na prijatie finálnej podoby nových migračných pravidiel to v utorok na sociálnej sieti X napísal český minister vnútra Vít Rakušan. Prijatie paktu ocenil, hoci sa ČR pri hlasovaní zdržala, informuje spravodajkyňa TASR.



Značnú zásluhu na nájdení zhody medzi európskymi krajinami má podľa neho české predsedníctvo v Rade EÚ v roku 2022. "Dohodli sme spoločný solidárny postup bez povinných relokácií, ktorý znamená bezpečnejší priestor a lepšiu kontrolu nad tým, kto a prečo do nej vstupuje," napísal minister a dodal, že v riešení migrácie sa chce aktívne angažovať aj naďalej. Dohodu medzi štátmi EÚ je podľa neho potrebné doplniť o dohody s tretími krajinami.



Česko sa v utorok zdržalo pri hlasovaní o všetkých desiatich bodoch migračnej reformy. Rakušan to vysvetlil tým, že pôvodne dohodnutý text paktu bol prísnejší a menej byrokratický než jeho finálna podoba. "Aj napriek tomu som rád, že ho európske krajiny schválili," dodal s tým, že dôsledky chýbajúcej dohody krajín EÚ v otázkach azylu a migrácie mohli v posledných rokoch všetci vidieť. "Len s kritikou nefunkčného stavu, s ktorou si vystačia populisti, sa nič nezlepší," dodal s odkazom na opozíciu, ktorá ho opakovane kritizuje.



Schválený pakt pozostáva z desiatich právnych predpisov. Počíta so zavedením jednotného postupu na vonkajších hraniciach EÚ či s urýchlením deportácie migrantov, ktorým úrady zamietli žiadosť o azyl. Mali by tiež vzniknúť zariadenia pre migrantov, kde by mali zotrvať až do rozhodnutia o azyle. Vytvoriť by sa mal takzvaný mechanizmus solidarity s krajinami na juhu EÚ, ktoré sú vystavené silným migračným tlakom. Členské štáty budú mať dva roky na to, aby pravidlá zaviedli do svojho vnútroštátneho práva.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)