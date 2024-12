Rakušan: prijatie Rumunska a Bulhárska do Schengenu je dobrou správou

Praha 12. decembra (TASR) - Plnohodnotné prijatie Rumunska a Bulharska do schengenského priestoru je podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana dobrou správou aj pre bezpečnosť ČR. Podľa rezortu vnútra sa týmto krokom dokončila práca českého predsedníctva z roku 2022, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"To, čo naštartovalo české predsedníctvo a my sme to dotiahli do konca s Chorvátmi, sa dnes naplnilo. Je to skvelá správa pre nás všetkých – nielen pre obyvateľov Rumunska a Bulharska – že teraz v tejto chvíli má cenu a zmysel veriť európskemu integračnému procesu. Ale je to dobrá správa aj pre našu bezpečnosť, pretože všetky kapacity, ktoré boli teraz používané na ochranu vnútornej hranice, môžu byť použité na ochranu tej vonkajšej, čo zvyšuje bezpečnosť nás všetkých," dodal vo videu na sociálnej sieti X Rakušan.



Ministri vnútra členských krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli definitívne rozhodli o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach s Bulharskom a Rumunskom od 1. januára 2025. Obe krajiny sa stanú plnohodnotnými členmi bezvízového schengenského priestoru. "Ide o dokončenie práce českého predsedníctva, ktoré malo tento krok ako prioritu," komentovalo to na sieti X Ministerstvo vnútra ČR.



Európska komisia vyhlásila Bulharsko aj Rumunsko za spôsobilé na členstvo v schengenskom priestore už v roku 2011. Rovnaký postoj mal aj Európsky parlament, ktorý odvtedy opakovane vyzýval členské štáty, aby neblokovali vstup oboch krajín do schengenu.