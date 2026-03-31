Rakušan sa už nebude uchádzať o post podpredsedu Poslaneckej snemovne
Autor TASR
Praha 31. marca (TASR) - Šéf českého opozičného hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Vít Rakušan sa po štyroch neúspešných voľbách už nebude uchádzať o funkciu podpredsedu Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR. Strana namiesto neho nominuje poslankyňu Barboru Urbanovú, píše TASR podľa správy serveru Novinky.cz.
„Koalícia (premiéra ČR) Andreja Babiša ukázala, že dodržať vie len tie dohody, ktoré sa týkajú nevydania ich šéfov spravodlivosti. Nechcem ďalej blokovať zvolenie zástupcu opozície do vedenia Snemovne,“ uviedol Rakušan s tým, že si ho kluby ANO a SPD vybrali za nepriateľa.
„Bára je jednou z tých, ktorí stoja za iniciatívou Moderná snemovňa a má za sebou poslaneckú skúsenosť z minulého volebného obdobia, počas ktorého preukázala, že je schopná rokovať s partnermi naprieč politickým spektrom, a hlavne je hlasom tých, ktorí sa často sami ozvať nemôžu. Ako podpredsedníčka bude v snemovni skvelo reprezentovať ľudskú a zrozumiteľnú politiku,“ dodal.
Urbanová v reakcii uviedla, že „dôveru poslaneckého klubu Starostov neberie na ľahkú váhu a veľmi si ju váži“. „Poslancom a voličom ponúkam boj za fungujúcu Snemovňu a lepšiu politickú kultúru, pretože mi dlhodobo prekáža, akým spôsobom prebiehajú rokovania pléna,“ doplnila.
Rakušan vo voľbe podpredsedu neuspel štyrikrát, naposledy minulú stredu. Bývalého podpredsedu českej vlády a ministra vnútra najmä pre údajné napojenie na korupčnú kauzu Dozimetr odmietajú zvoliť poslanci koaličných strán ANO, SPD a Motoristi sebe.
