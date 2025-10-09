< sekcia Zahraničie
Rakušan: SPD by v rezorte vnútra či obrany bola bezpečnostným rizikom
Okamurove výroky o odvolaní policajného prezidenta podľa neho ukazujú, že pre šéfa SPD neexistuje hodnota nezávislosti policajnej práce.
Autor TASR
Praha 9. októbra (TASR) - Obsadenie ministerstiev vnútra či obrany v novej českej vláde kýmkoľvek z hnutia Sloboda a priama demokracia (SPD) považuje končiaci minister vnútra Vít Rakušan za bezpečnostné riziko. Zdôraznil, že títo ministri dostávajú denne utajované informácie, pričom nemusia mať bezpečnostnú previerku. Vo štvrtok tak reagoval na slová šéfa SPD Tomia Okamuru, že by v prípade, ak by malo hnutie na starosti rezort vnútra, chcelo vymeniť policajného prezidenta. To už v stredu skritizoval aj šéf ANO Andrej Babiš a podľa českých médií im namiesto vnútra ponúkol rezort obrany, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Je pre nás skutočne neprijateľné, aby sa ktokoľvek z SPD po týchto výrokoch stal ministrom vnútra. A rovnako si myslíme, že akékoľvek obsadenie silového bezpečnostného rezortu v súčasnej geopolitickej situácii kýmkoľvek z SPD je bezpečnostným rizikom. Dúfam, že si toho je a bude pravdepodobný budúci pán premiér vedomý,“ povedal Rakušan na tlačovej konferencii.
Okamurove výroky o odvolaní policajného prezidenta podľa neho ukazujú, že pre šéfa SPD neexistuje hodnota nezávislosti policajnej práce. Pripomenul, že Okamura ako možné dôvody odvolania neuviedol zlyhanie polície, ale len to, že je stíhaný a obžalovaný z trestného činu podnecovania k nenávisti. Rakušan preto zámer výmeny šéfa polície považuje za osobnú pomstu. „Polícia ho (Okamuru) nevyšetruje preto, že by s ním mala osobný problém alebo že by si to želal minister, ale preto, že plní svoju zákonnú povinnosť a ak by tak nerobila, robí niečo zle,“ zdôraznil. Okamura si podľa neho predstavuje, že polícii je možné nariadiť čokoľvek.
Zdôraznil, že hnutie STAN nechce byť deštruktívnou opozíciou a vopred netvrdí, že žiaden vládny návrh nepodporí. „Ak sa hnutie ANO dostane do situácie, keď bude potrebovať hlasy na prozápadné smerovanie, ak pôjde o nejaké bezpečnostné otázky, ktoré majú presah, tak my a priori nehovoríme, že budeme vždy proti všetkému,“ podotkol Rakušan. Chcú však upozorňovať na možné spochybňovanie nezávislosti inštitúcií, či už polície, štátneho zastupiteľstva alebo verejnoprávnych médií. Dodal, že STAN bude mať záujem o post podpredsedu Poslaneckej snemovne.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
