Rakušan: STAN ide do opozície, tá musí byť silná a súdržná
Prezidentovi podľa svojich slov prisľúbil, že v opozícii nebudú deštruktívni.
Autor TASR
Praha 5. októbra (TASR) - Šéf hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) a súčasný minister vnútra Vít Rakušan v nedeľu po rokovaní s prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade povedal, že STAN odchádza do opozície a s víťazom volieb - hnutím ANO - v súčasnosti nerokuje o koaličnej spolupráci ani o inej podpore vládneho formátu, informuje TASR.
„Je tu celkom jasne daný formát a zloženie, v ktorom tá vládna koalícia vzniká, tie vyjednávania už v tejto chvíli prebiehajú,“ povedal Rakušan pre médiá po stretnutí s Pavlom.
Rakušan uviedol, že oslovil premiéra a lídra koalície SPOLU Petra Fialu (ODS) a predsedu Českej pirátskej strany (Piráti) Zdeňka Hřibu, aby sa zišli a porozprávali, aby boli v opozícii, do ktorej podľa neho evidentne smerujú, schopní koordinovať svoje kroky. Dohodli sa, že sa v najbližších dvoch-troch dňoch stretnú a budú rokovať. Určite sa podľa neho rozbehnú aj jednania o ustanovení orgánov Snemovne, čo pre jeho hnutie bude výzva, keďže má nový klub - 11 skúsených politikov a 11 ľudí, ktorí v Snemovni ešte len začínajú.
Tvrdí, že nebudú deštruktívnou opozíciou, ale určite budú tvrdou a dôslednou opozíciou, ktorá bude hájiť svoje postoje.
Nad výsledkami volieb podľa neho STAN „neplače“. Tretie miesto nepovažuje za zlé, ale v „celkovom kontexte to víťazstvo ako také nie je“.
Prezidentovi podľa svojich slov prisľúbil, že v opozícii nebudú deštruktívni. „Pokiaľ tu budú zásadné bezpečnostné otázky, ktoré pôjdu naprieč stranami, pokiaľ tu budú hlasovania, ktoré sa budú týkať obmedzovania ruského vplyvu a proste nášho správneho medzinárodného smerovania, tak my a priori nebudeme odmietať všetko,“ vyhlásil.
Zároveň objasnil, že budú odmietať všetok populizmus a taktiež budú odmietať „automaticky hlasovať pre nejaké nevydávanie politikov, ktorí budú mať napríklad problém s trestným stíhaním a podobne“.
Opozícia podľa neho musí byť silná a súdržná, aby zvládla byť dobrou opozíciou. Tvrdí, že STAN je pripravené spolupracovať a byť silnou a súdržnou opozíciou, čo podľa neho ukázali aj v kampani.
Rakušan nemá ambíciu byť na čele poslaneckého klubu STAN, pretože sám seba nepovažuje za typ na dobrého predsedu klubu. Dobrými kandidátmi na nového predsedu poslaneckého klubu by podľa neho boli napríklad Lukáš Vlček, Věra Kovářová, Jan Berki či Michaela Šebelová. Potvrdil, že zostáva na pozícii predsedu STAN.
Pavel v priebehu nedele už rokoval s lídrom víťazného hnutia ANO Andrejom Babišom, premiérom Petrom Fialom zo SPOLU, predsedníčkou Poslaneckej snemovne ČR a šéfkou strany TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou.
Pavel v priebehu nedele už rokoval s lídrom víťazného hnutia ANO Andrejom Babišom, premiérom Petrom Fialom zo SPOLU, predsedníčkou Poslaneckej snemovne ČR a šéfkou strany TOP 09 Markétou Pekarovou Adamovou.