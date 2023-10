Rakušan: V Česku nehrozí riziko súvisiace s konfliktom v Izraeli

Praha 12. októbra (TASR) - V Česku aktuálne nehrozí žiadne bezprostredné riziko súvisiace so situáciou v Izraeli, uviedol vo štvrtok český minister vnútra Vít Rakušan. Polícia podľa jeho slov urobila bezpečnostné opatrenia, ktoré sa týkali predovšetkým ochrany cieľov spojených s židovskou históriou a kultúrou, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Polícia ČR hneď v sobotu po začiatku tohto teroristického útoku na Izrael urobila adekvátne bezpečnostné opatrenia aj na území ČR, predovšetkým ochranu takých pamiatok a cieľov, ktoré sú nejakým spôsobom spojené s židovskou históriou a kultúrou a ďalších prípadných vytipovaných cieľov," povedal Rakušan a uistil obyvateľov Česka, že im momentálne žiadne nebezpečenstvo nehrozí.



"Stále platí, že nemáme informácie o žiadnej aktuálnej hrozbe na našom území," potvrdila česká polícia s tým, že situáciu pozorne sleduje a spolupracuje so zahraničnými partnermi, s ktorými si odovzdáva informácie týkajúce sa potenciálneho nebezpečenstva.



"Naši analytici sledujú sociálne siete a ďalšie komunikačné platformy a vyhodnocujú riziká a výzvy, ktoré by mohli byť spôsobilé naplniť skutkovú podstatu niektorého z (primárne nenávistných) trestných činov," dodala Polícia ČR.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)