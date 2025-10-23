< sekcia Zahraničie
Rakušan: V opozícii sa budeme pripravovať na vládnutie po Babišovi
Autor TASR
Praha 23. októbra (TASR) - České hnutie Starostovia a nezávislí (STAN) vytvorí podľa svojho predsedu Víta Rakušana odbornú skupinu, ktorej cieľom bude dozerať na kroky pravdepodobnej budúcej vlády predsedu ANO Andreja Babiša. Od začiatku pôsobenia v opozícii sa STAN chce podľa slov Rakušana pripravovať na vládnutie po skončení Babišovho kabinetu, nech by to nastalo kedykoľvek. Končiaci minister vnútra to povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Od prvej minúty v opozícii sa budeme pripravovať na vládnutie po Babišovi. Táto vláda je v kríze už po 14 dňoch, a to ešte ani nevznikla... chceme ukázať, že náš ďalší vládny angažmán bude silnejší, erudovanejší a lepší. A na to sa musíme pripravovať, nech už to bude trvať rok, dva alebo celé štyri roky,“ povedal Rakušan.
Podotkol, že poslanci STAN majú záujem na tom, aby bola práca v snemovni efektívna. „Nejdeme deštruovať, budeme sa konštruktívne vyjadrovať k návrhom, s ktorými vláda príde, a ak budú potrebné hlasy na proeurópske a prozápadné riešenia, ktoré upevňujú našu pozíciu v Európe a v štruktúrach, ktoré sú tu na to, aby nás chránili, určite pomôžeme,“ avizoval prístup Starostov ich predseda.
Podľa jeho slov rokovania o zostavovaní vlády ukazujú, že niektoré ministerstvá budú riadiť ľudia bez potrebnej kvalifikácie či skúseností s riadením verejnej inštitúcie. V reakcii na to hnutie vytvorí odborný tím, ktorý by mal na kroky Babišovej vlády dozerať, predkladať protinávrhy a prípadne zasiahnuť, ak by to bolo podľa Rakušana nevyhnutné. Hnutie bude sledovať najmä to, či zostane zachovaná sloboda verejnoprávnych médií a princípy právneho štátu. Sústrediť sa chce tiež na ochranu občianskeho sektora, ľudských práv a demokratických inštitúcií.
