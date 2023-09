Rakušan: Vzdelávací systém v ČR nedokáže pripraviť ľudí na dnešný svet

Praha 25. septembra (TASR) - Súčasný vzdelávací systém v Česku nedokáže pripraviť mladú generáciu na to, aby sa dokázala orientovať v dnešnom rýchlom svete. Na konferencii o dezinformáciách a hybridných hrozbách v Poslaneckej snemovni českého parlamentu to v pondelok uviedol minister vnútra Vít Rakušan, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Sociálne siete určite nesú svoj podiel na tom, v akej realite teraz žijeme. Akcelerujú šírenie poloprávd, neznášanlivosti a lží. Ale hlavnými vinníkmi toho celého sme my, ľudia, ktorí ich často bez znalosti toho, ako fungujú, používame denne bez väčších kompetencií," povedal Rakušan.



Situáciu označil za výzvu pre vzdelávací systém, ktorý podľa jeho slov v mnohých ohľadoch ustrnul v 20. storočí a nepripravuje mladých na to, aby žili "v rýchlom svete rýchlych informácií". Úlohou školy je podľa ministra dať deťom návyk, aby si na základe relevantných informácií, s ktorými vedia pracovať, slobodne budovali svoj vlastný postoj a názor.



"Ťažkosti so sieťami viaznu v algoritmoch, ktoré nás uzamykajú do skupín, ktoré zdieľajú náš názor a my sa v tom názore samozrejme utvrdzujeme," vysvetlil problém šéf rezortu vnútra. Za polarizáciu v spoločnosti však podľa neho nemožno viniť len sociálne siete. Na internete šíria konšpirácie a dezinformácie ľudia, ktorí by sa rovnako správali aj v offline priestore, myslí si Rakušan.



Najlepšou obranou proti manipuláciám je podľa neho zvyšovanie odolnosti českej spoločnosti. "Nová nepokojná doba si žiada nové zručnosti, ktoré je potrebné, aby si ľudia osvojili, aby v tejto dobe boli schopní obstáť," povedal minister s tým, že štát by mal vytvoriť priestory, kde sa ľudia môžu naučiť, ako funguje napríklad výroba lží či ako im čeliť.



"Proti nikomu nebojujeme, nikoho nechceme ostrakizovať, nechceme cenzurovať, ale chceme, aby naša spoločnosť bola odolná proti hrozbám, ktoré majú potenciál ohrozovať jej samotný demokratický základ," dodal minister.









(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)