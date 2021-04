Rakúšan žaluje vládu pre zhoršenie zdravia v dôsledku klímy

Viedeň 12. apríla (TASR) - Rakúšan trpiaci ochorením skleróza multiplex žaluje vládu svojej krajiny na Európskom súde pre ľudské práva (ESĽP) so sídlom v Štrasburgu za to, že dostatočne nebojuje za ochranu klímy. Globálne otepľovanie podľa neho zhoršuje jeho zdravotný stav, informovalo v pondelok environmentálne hnutie Piatky za budúcnosť.



Štyridsaťročný muž trpí formou sklerózy multiplex známou ako Uhthoffov fenomén, ktorú ovplyvňujú zmeny telesnej teploty, uviedla podľa agentúry AFP rakúska pobočka študentského hnutia, ktoré iniciovala švédska aktivistka Greta Thunbergová.



"Od 25 stupňov Celzia sedím na vozíku. To znamená, že už teraz ma ovplyvňuje klimatická kríza a v budúcnosti sa ma to bude týkať ešte viac," povedal muž identifikovaný ako Mex M. Dodal, že ak by uspel na súde, mohol by žiadať prijatie účinnejších opatrení na boj proti klimatickej zmene.



Vymáhať na súde právo na ochranu zdravia v súvislosti so zmenami životného prostredia v Rakúsku nie je možné. "Klimatický zákon je slabý a nedáva vám možnosť niečo proti tomu podniknúť," povedala pre AFP mužova právnička Michaela Krömerová. "Štát si nesplnil povinnosť konať," dodala.



Rakúske ministerstvo životného prostredia, ktoré od začiatku minulého roka vedie Leonore Gewesslerová zo strany Zelených, na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovalo.



Žaloba je financovaná z prostriedkov získaných crowdfundingom, ktorý zorganizovalo hnutie Piatky za budúcnosť. V priebehu niekoľkých týždňov sa podarilo vyzbierať 30.000 eur.