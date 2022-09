Rakušan: Zvýšená migrácia je celoeurópsky problém, spôsobil ho Erdogan

Praha 6. septembra (TASR) - Za nárast počtu migrantov v Európe v posledných mesiacoch je podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana zodpovedný turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Problém zhoršil aj postoj Maďarska, ktoré odmieta readmisné dohody. Rakušan to povedal v utorok na zasadnutí Poslaneckej snemovne českého parlamentu, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Tému nárastu nelegálnej migrácie otvoril v snemovni poslanec hnutia ANO Radek Vondráček. Uviedol, že slovenská polícia od problému skôr odvracia zrak, než aby ho riešila. Na to zareagoval český minister vnútra, podľa ktorého sa Slovensko snaží dodržiavať readmisnú dohodu.



"Mali sme rokovanie na úrovni policajného prezidenta Českej a Slovenskej republiky, kde bol dohodnutý základný koncept readmisií tak, aby Slovensko, rovnako ako Česko voči Nemecku, muselo prijímať (migrantov)," ozrejmil Rakušan a dodal, že o tom bude v stredu hovoriť so svojím slovenským kolegom Romanom Mikulcom.



Migračný problém podľa českého ministra vnútra spôsobil Erdogan. Ten pred prezidentskými voľbami púšťa z územia Turecka Sýrčanov, ktorí tam boli dlhodobo na základe dohody s Európskou úniou. EÚ za to Turecku platila nemalé finančné prostriedky, zdôraznil Rakušan.



Ako pripomenul, 90 až 95 percent migrantov na území Česka, Slovenska, Maďarska, Rakúska a Nemecka v súčasnosti predstavujú občania Sýrie. Neprichádzajú však v tejto chvíli z krajiny pôvodu, ale z Turecka.



Ďalší problém spôsobuje podľa ministra Maďarsko. "Maďarsko neprijíma readmisie. To znamená, že do Rakúska chodia nie desiatky denne, nie stovky denne, ale tisíce (migrantov) denne," povedal Rakušan s tým, že minulý týždeň prišlo do Rakúska asi 5000 až 6000 takýchto utečencov.



Minister uviedol, že bezpečnosť v Česku je zachovaná. Polícia vykonáva väčší počet kontrol v Zlínskom a Juhomoravskom kraji a tiež náhodné kontroly na hraniciach.