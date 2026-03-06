Rakušana ani tretíkrát nezvolili za podpredsedu Poslaneckej snemovne

< sekcia Zahraničie
Rakúšan v reakcii uviedol, že situácia, keď tretia najväčšia strana v snemovni nemá svoje zastúpenie v jej vedení, nie je dobrá pre parlamentnú kultúru.
Praha 6. marca (TASR) — Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR v piatok ani na tretí pokus nezvolila šéfa opozičného hnutia Starostovia a nezávislí (STAN) Víta Rakušana za podpredsedu dolnej komory parlamentu. V tajnej voľbe získal 67 hlasov, na zvolenie však potreboval podporu najmenej 83 poslancov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na portál Novinky.cz.
Rakušanovi s najväčšou pravdepodobnosťou nedávajú hlasy poslanci z radov vládnucej koalície, hoci posledný neobsadený post podpredsedu snemovne má pripadnúť nominantovi STAN.
Rakúšan v reakcii uviedol, že situácia, keď tretia najväčšia strana v snemovni nemá svoje zastúpenie v jej vedení, nie je dobrá pre parlamentnú kultúru. Dodal, že so svojím nezvolením skôr počítal.
"Vládnuca koalícia sa jednoducho bojí výrazného opozičného politika vo vedení snemovne. Je to pre nich nepríjemné a tento strach premietajú aj do svojho hlasovania," povedal Rakušan.
V niektorom z ďalších rokovacích dní sa uskutoční druhé kolo voľby. Rakušan, bývalý minister vnútra a vicepremiér, je jediným kandidátom.
Poslanecká snemovňa bude mať v tomto volebnom období štyroch podpredsedov. Doteraz boli do funkcie zvolení Patrik Nacher (ANO), Jiří Barták (Motoristi sebe) a Jan Skopeček (ODS). Predsedom snemovne sa v novembri stal líder hnutia SPD Tomio Okamura.
