Rakušan:Cieľ útokov na školy v ČR a SR je vniesť do spoločnosti strach

Praha 4. september (TASR) - Útoky na stovky škôl v Česku aj na Slovensku prostredníctvom výhražných e-mailov s oznámením, že je v nich umiestnená výbušnina, sú podľa českého ministra vnútra Víta Rakušana zamerané na vnášanie strachu do spoločnosti. Polícia podľa jeho slov pracuje s viacerými vyšetrovacími verziami. Situáciou sa v stredu zaoberala česká vláda, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Výhražný e-mail prišiel v utorok podľa ministra vnútra približne 600 českým školám a v stredu ďalším 450 školám. "Útok je evidentne cielený. Je viac vyšetrovacích verzií, ktorými sa intenzívne polícia zaoberá. Dané veci vyhodnocuje v európskom kontexte, pretože podobné útoky v tejto chvíli postihli aj školy na susednom Slovensku," povedal Rakušan.



Cieľom útokov je podľa neho zneistiť spoločnosť a vniesť do nej strach a nervozitu. "Sme v kontakte so slovenskými zástupcami, policajti sú v kontakte so slovenskými kolegami, intenzívne si vymieňajú informácie a poznatky z doterajšieho preverovania a pátrania," doplnil šéf rezortu vnútra.



Polícia sa hrozbám podľa jeho slov venuje od začiatku s maximálnym nasadením a riziko nepodceňuje. Primárnym cieľom je ochrániť školy - žiakov a pedagógov - pred hrozbou a sekundárnym vypátrať páchateľa a brať ho na zodpovednosť.



Český minister školstva Mikuláš Bek dodal, že rezort sa bude snažiť poskytnúť školám maximálnu podporu. "Aj na úrovni ministerstva školstva sme v kontakte so slovenskými kolegami a s tímom ministra (Tomáša) Druckera, lebo Slovensko malo v poslednom roku už skúsenosť s takýmito hrozbami a tentoraz čelíme rovnakému typu útoku," dodal Bek.



Situácia je podľa Rakušana náročná na komunikáciu, lebo sa bezprostredne týka detí. Odporučil, aby o tom ľudia s deťmi hovorili otvorene a v pokoji a nepripustili šírenie špekulácií a strachu medzi spolužiakmi. Je podľa neho dôležité deti podporiť a povzbudiť, aby hovorili o svojich obavách, a zároveň ich upokojiť.



Stovky škôl v Česku dostali v utorok e-mail, v ktorom pisateľ inštitúciám oznamuje, že sú zamínované. Obdobný e-mail prišiel školám aj v stredu. Na Slovensku pisateľ v utorok stovkám škôl oznámil, že sú v nich bomby, v stredu informoval o mínach. Slovenská polícia v tejto súvislosti začala trestné stíhanie vo veci teroristického útoku.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)