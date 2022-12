Na rakúsko-maďarských hraniciach zachytávajú utečencov

Viedeň 13. decembra (TASR) — Na rakúsko-maďarských hraniciach sa začala policajná akcia, počas ktorej budú rakúski policajti zadržiavať utečencov a prevádzačov na území Maďarska v spolupráci s tamojšími úradmi. TASR o tom informuje na základe utorkovej správy agentúry APA.



Rakúsky minister vnútra Gerhard Karner novinárom neďaleko pohraničnej obce Andau ležiacej v spolkovej krajine Burgenland povedal, že úlohou polície je dôsledne presadzovať novú stratégiu, ktorej cieľom je "zabrániť zneužívaniu azylu" v Rakúsku.



Cieľom tohto postupu, podľa ktorého sa polícia riadi od začiatku decembra, je znížiť počet zadržaných utečencov a prevádzačov, a to tak, že sa im vôbec nepodarí dostať do Rakúska. Hliadky rakúskej a maďarskej polície sú vybavené dronmi, policajnými psami, termokamerami a špeciálnymi vozidlami na prenasledovanie prevádzačov v ťažko zjazdnom teréne.



Ťažiskom akcie sú rakúske pohraničné oblasti v okresoch Neusiedl am See a Oberpullendorf, ktoré sú nelegálnou migráciou zasiahnuté najviac. APA uvádza, že len pri obci Andau zaistila polícia v uplynulých mesiacoch 10.800 utečencov a 47 prevádzačov.