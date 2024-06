Rakúska dedička dala milióny na zlepšovanie spoločnosti

Viedeň 21. júna (TASR) - Mladá nemecko-rakúska dedička uskutočnila plán prerozdeliť takmer všetok svoj majetok organizáciám, ktoré sa okrem iného venujú ochrane klímy, zlepšeniu vzdelávania a zdravotnej starostlivosti či podpore rodovej rovnosti. TASR o tom informuje podľa štvrtkovej správy agentúry AP.



Marlene Engelhornová (31) začiatkom tohto roka požiadala skupinu zastupujúcu 50 rôznych občanov Rakúska, aby rozhodla o rozdelení jej majetku v hodnote 25 miliónov eur.



Žena tvrdila, že majetok je v krajine rozdelený nerovnomerne a že zdieľaním svojho imania s ostatnými sa snaží pomôcť vyrovnať nespravodlivé rozdelenie bohatstva v rakúskej spoločnosti.



"Veľká časť môjho zdedeného majetku, ktorý ma vyniesol do mocenského postavenia v rozpore s každým demokratickým princípom, bola teraz prerozdelená v súlade s demokratickými hodnotami," uviedla Engelhornová.



"Aký je to pocit - byť konečne normálny a demokratický? Úprimne povedané, celkom fantastický," povedala Engelhornová pre televízne stanice RTL a NTV. "Je to úžasný pocit, že sa môžem podeliť," zdôraznila mladá dedička.



Skupina 50 ľudí s názvom Guter Rat, čo v nemčine znamená "dobrá rada", v utorok oznámila, komu peniaze rozdelí.



Peniaze od Engelhornovej dostane približne 77 organizácií v Rakúsku - renomovaných a veľkých, ako aj malých a relatívne neznámych, medzi ktoré patria humanitárne skupiny ako Caritas, Diakonie a Volkshilfe, ženské útulky, noviny prevádzkované ľuďmi bez domova, hasičské zbory a prodemokratické skupiny.



Milióny eur však nebudú rozdelené naraz, ale v priebehu niekoľkých rokov, uviedla skupina Guter Rat na tlačovej konferencii, na ktorej oznámila svoj výber.



Skupina ďalej oznámila, že "prerozdeľovanie znamená uznať, že bohatstvo vždy vytvára spoločnosť. Preto by sa časť z neho mala prerozdeliť, aby sa zlepšil život všetkých". Skupina tiež uviedla, že prerozdeľovanie znamená "načúvať tým, ktorých sa sociálne a environmentálne problémy dotýkajú najviac".



Počas procesu rozdeľovania sa zamerali na otázky, ako je vážnosť organizácií, a ako by sa peniaze mohli použiť tak, aby mali dlhodobý vplyv, uviedli konatelia skupiny.



Hoci sa Engelhornová vzdáva takmer všetkého svojho majetku, ponechá si "tranzitný rozpočet", ktorý jej pomôže pri prechode do pracovného života, uviedla rakúska verejnoprávna stanica ORF.



Engelhornová zdedila svoj majetok po starej mame. Je súčasťou bohatej priemyselníckej rodiny, ktorá v 90. rokoch 20. storočia predala nemeckú farmaceutickú spoločnosť Boehringer Mannheim švajčiarskej skupine Roche.