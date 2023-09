Rakúska exministerka Kneisslová sa sťahuje do Petrohradu

Vladivostok 12. septembra (TASR) - Bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová sa plánuje presťahovať do Petrohradu. Bude tam pôsobiť vo výskumnom Geopolitickom centre pre kľúčové otázky rozvoja Ruska (G.O.R.K.I. Center), ktorého je spoluzakladateľkou a riaditeľkou.



Ako pripomenula agentúra APA, rakúska exministerka sa do Petrohradu presťahuje z oblasti Riazanskej oblasti, kde si v obci Petrušovo toto leto prenajímala dom.



Svoje sťahovanie do Petrohradu Kneisslová zdôvodnila tým, že v centre G.O.R.K.I. je veľa práce, ktorá si vyžaduje veľa pozornosti a ktorá sa nedá urobiť "len tak mimochodom". Svoje rozhodnutie oznámila v utorok počas konania Východného ekonomického fóra vo Vladivostoku.



Ako rakúska ministerka zahraničných vecí Kneisslová pracovala v rokoch 2017-19, keď bola pri moci vláda kancelára Sebastiana Kurza.



Po odchode z vlády sa Kneisslová v roku 2021 stala členkou správnej rady ruského ropného gigantu Rosnefť. Tejto funkcie sa vzdala v máji roku 2022, krátko po ruskej invázii na Ukrajinu.



Súkromná webová stránka Kneisslovej uvádza, že z rodnej krajiny odišla v septembri 2020 pre vyhrážky smrťou a pre "faktický zákaz pracovať v Rakúsku". Žila na malej farme vo Francúzsku, ako aj v severnom Libanone, potom sa dočasne usadila v Rusku.



Kneisslová sa na titulné strany novín nielen v Rakúsku dostala v roku 2018, keď na svoju svadbu v juhoštajerskom mestečku Gamlitz pozvala ako hosťa i ruského prezidenta Vladimira Putina, s ktorým si zatancovali valčík.



Nedávno Kneisslová pripustila, že by ruské úrady mohla požiadať o udelenie ruského občianstva. Dodala, že by tak nikdy neurobila kvôli nižším daniam - "ako niektorí ľudia". Spresnila, že aj teraz platí dane z príjmu, ktorý má v Rusku.