Rakúska exministerka, ktorá tancovala s Putinom, si najíma dom v Rusku

Moskva 9. augusta (TASR) - Bývalá rakúska ministerka zahraničných vecí Karin Kneisslová, ktorá na svojej svadbe tancovala s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, trávi letnú dovolenku v ruskej dedine. V utorok o tom informovali miestne médiá, na ktoré sa odvolali nezávislé, anglicky písané online noviny The Moscow Times.



Kneisslová sa dostala do hlavných správ médií v roku 2018, keď na jej svadbu v rakúskom vinohrade prišiel aj Putin a oboch odfotografovali, ako spolu tancujú valčík.



Exministerka v interview pre ruské médiá teraz prezradila, že si prenajíma letný dom v dedine Petrušovo v ruskej Riazanskej oblasti, približne 350 kilometrov juhovýchodne od Moskvy.



"Prenajala som si ho na ďalší mesiac, potom uvidíme, čo bude," povedal Kneisslová pre spravodajský portál Vid sboku, ale neuviedla, ako dlho je už v Petrušove.



"Keď sa pozerám na sliepky, kačky, kozy na ulici – toto je aj môj svet, pretože som žila v malej dedine v Rakúsku," povedala po rusky na miestnom podujatí.



Kneisslovej nedávno zaregistrovaný kanál v odkazovej aplikácii Telegram obsahuje fotografie poníkov, mačiek a kurčiat, aj keď nespresňuje, kde boli snímky urobené.



Ako rakúska ministerka zahraničných vecí pracovala v rokoch 2017-19. Potom sa v roku 2021 pripojila k správnej rade ruského ropného gigantu Rosnefť a stala sa jej nezávislou riaditeľkou. Z rady Rosnefťu odišla v máji 2022, po napadnutí Ukrajiny Ruskom, pripomenuli The Moscow Times.



Znakom toho, že sa jej vzťahy s Ruskom prehlbujú, je aj to, že je uvedená ako riaditeľka Geopolitického observatória pre kľúčové záležitosti Ruska. Ide o výskumné centrum pri Petrohradskej univerzite. Centrum založili v marci so zámerom "nájsť riešenia problémov v celosvetovom vývoji a v politických cieľoch Ruska".



Súkromná webová stránka Kneisslovej uvádza, že z rodnej krajiny odišla v septembri 2020 pre vyhrážky smrťou a pre "faktický zákaz pracovať v Rakúsku". Žila na malej farme vo Francúzsku, ako aj v severnom Libanone, potom sa dočasne usadila v Rusku.



Na otázku, či stále udržiava vzťahy s Putinom, Kneisslová pre portál Vid sboku povedala, že naposledy ruského lídra videla v roku 2019.